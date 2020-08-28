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«Даём установку не вовлекать родителей»: кто должен заплатить за рециркуляторы в новосибирских школах

На их закупку выделили 160 млн рублей из резервного фонда

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Школы сами закупают средства для дезинфекции

Школы сами закупают средства для дезинфекции

На рециркуляторы в школах НСО деньги выделило правительство

Новосибирские родители не обязаны сдавать деньги на закупку рециркуляторов в школы. Их должны закупать сами образовательные организации.

— Правительство из резервного фонда выделяет 160 млн рублей на закупку дезинфицирующих средств, термометрию, рециркуляторов. Мы даем установку не вовлекать родителей в эту деятельность, — рассказал министр образования НСО Сергей Федорчук во время прямого эфира с НГС.

Он также объяснил, что рециркуляторы не обязаны устанавливать в классах. Они должны быть в столовых и других местах массового скопления детей.

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По словам министра, сейчас в школах есть все необходимые средства защиты. Также дополнительные СИЗ поступят к 5–7 сентября. Если с родителей требуют деньги на них, то они могут сообщать об этом в муниципалитет, в Министерство образования через сайт или почту, а также на горячую линию.

НГС ведёт онлайн-трансляцию, во время которой министр образования отвечает на вопросы наших читателей.

Также сегодня министр рассказал, есть ли у школы право на то, чтобы измерять температуру детей без согласия родителей.

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дезинфекцияминистр образованияродителишколы
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