«Даём установку не вовлекать родителей»: кто должен заплатить за рециркуляторы в новосибирских школах

На рециркуляторы в школах НСО деньги выделило правительство
Новосибирские родители не обязаны сдавать деньги на закупку рециркуляторов в школы. Их должны закупать сами образовательные организации.
— Правительство из резервного фонда выделяет 160 млн рублей на закупку дезинфицирующих средств, термометрию, рециркуляторов. Мы даем установку не вовлекать родителей в эту деятельность, — рассказал министр образования НСО Сергей Федорчук во время прямого эфира с НГС.
Он также объяснил, что рециркуляторы не обязаны устанавливать в классах. Они должны быть в столовых и других местах массового скопления детей.
По словам министра, сейчас в школах есть все необходимые средства защиты. Также дополнительные СИЗ поступят к 5–7 сентября. Если с родителей требуют деньги на них, то они могут сообщать об этом в муниципалитет, в Министерство образования через сайт или почту, а также на горячую линию.
НГС ведёт онлайн-трансляцию, во время которой министр образования отвечает на вопросы наших читателей.
Также сегодня министр рассказал, есть ли у школы право на то, чтобы измерять температуру детей без согласия родителей.