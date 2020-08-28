«Даём установку не вовлекать родителей»: кто должен заплатить за рециркуляторы в новосибирских школах

По словам министра, сейчас в школах есть все необходимые средства защиты. Также дополнительные СИЗ поступят к 5–7 сентября. Если с родителей требуют деньги на них, то они могут сообщать об этом в муниципалитет, в Министерство образования через сайт или почту, а также на горячую линию.

НГС ведёт онлайн-трансляцию, во время которой министр образования отвечает на вопросы наших читателей.



Также сегодня министр рассказал, есть ли у школы право на то, чтобы измерять температуру детей без согласия родителей.