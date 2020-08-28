На старейшей школе Новосибирска решили отсканировать уникальный барельеф — его повторят на новом здании

В Новосибирске сканируют уникальный барельеф на школе
В пятницу, 28 августа, в школе № 54 на улице Крылова начали работы, чтобы сделать заново уникальный барельеф — его снесут вместе со зданием.
Саму школу постройки 1930-х годов признали аварийной и решили снести. Прошлой осенью московские историки попытались спасти школу: они посчитали, что сохранить здание дешевле, чем строить новое, и обратились в прокуратуру. Однако новосибирские чиновники отказали им, решив, что объект не обладает признаками объекта культурного наследия и не имеет историко-культурной ценности.
В итоге было решено снести старое здание, построить на его месте новый корпус почти за 500 миллионов рублей, восстановив на стенах школы исторические панно. Сейчас панно сканируют специалисты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова (НГУАДИ).
— Школа историческая, на уникальных барельефах изображены Мичурин, в честь которого названа школа, Макаренко и пионеры. Это часть истории и названия школы. Барельефы символизируют приобщение к знаниям в том числе. Очень хорошо, что и панно будут сохранены, и новое здание школы появится. Пока ребята из начальной школы учатся во втором здании на Советской, а средние и старшие классы — в школе № 4, — рассказал депутат горсовета Ренат Сулейманов.
Было решено именно создать новый барельеф, так как извлекать, транспортировать и хранить оригинальные панно — весьма затратно, а поскольку здание не признано памятником архитектуры, то эти затраты не компенсируют из муниципального бюджета.
НГУАДИ уже давно профессионально работает с объектами культурного наследия, памятниками истории и культуры, имеет лицензию и профессиональный состав.
— Здесь мы применяем метод лазерного сканирования и сразу получаем облако точек, которое через специальное программное обеспечение преобразуется в модель, которую потом мы будем дорабатывать. Сканирование происходит с разных ракурсов, и итоговая модель будет отличаться от того, что мы видим сейчас на экране, тем не менее весь процесс показан, от сканирования до получения 3D-модели, — пояснила проректор по научной и творческой деятельности НГУАДИ Юлия Родионова.
В работе специалисты используют ручной сканер, профессиональное программное обеспечение, ноутбук, мощный компьютер и специальный софт. Погода подходящая, так что планируют оцифровать оба панно за шесть часов. Их сохранят в университете и в мэрии в электронном и бумажном виде, а профессиональные скульпторы потом смогут создать их точную копию из материалов, которые выберет заказчик.
— Проект реконструкции школы приняли ещё в 2015 году, но решение отсканировать панно приняли недавно. В проект внесем изменения, и барельефы окажутся на фасаде будущего здания. А 31 августа мы заключим договор, и в течение недели подрядчик должен начать сносить первую часть. Планируем, что за два месяца они всё сделают, и в конце сентября будем объявлять конкурс на снос второй части здания, к 1 ноября должны завершить, снос планируем на начало января, а в следующем году планируем полностью приступить к строительству объекта. Для этого необходимо, чтобы в городском бюджете появилась полная сумма, — рассказал о планах замначальника департамента строительства и архитектуры мэрии Роман Теленчинов.
Проект новой школы отличается от того, что есть сейчас. Санитарная и противопожарная безопасность в здании соответствуют ещё старым нормативам, в нем тесновато одновременно 240 ученикам.
Наполняемость увеличится не сильно — на 50 человек в смену. Увеличение размеров школы также рассматривали, но решили отказаться, так как пришлось бы сносить соседние старые застройки — жилые дома, что привело бы к конфликту с жителями.
Эти летом в Новосибирске уже снесли гимназию № 3 в Академгородке: школа уже не вмещала необходимое количество учеников и была настолько переполнена, что уроки приходилось проводить в столовой, а родители выходили на митинг с требованием сделать к ней пристройку. В июне мы показывали эпичные кадры с места сноса. На месте старой школы планируют построить новую стоимостью почти в миллиард.