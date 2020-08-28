На старейшей школе Новосибирска решили отсканировать уникальный барельеф — его повторят на новом здании

В пятницу, 28 августа, в школе № 54 на улице Крылова начали работы, чтобы сделать заново уникальный барельеф — его снесут вместе со зданием.

Саму школу постройки 1930-х годов признали аварийной и решили снести. Прошлой осенью московские историки попытались спасти школу: они посчитали, что сохранить здание дешевле, чем строить новое, и обратились в прокуратуру. Однако новосибирские чиновники отказали им, решив, что объект не обладает признаками объекта культурного наследия и не имеет историко-культурной ценности.