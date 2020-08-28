«В пробке можно прожить целую жизнь»: 5 возмущений от водителей, застрявших на Димитровском мосту

Днем 28 августа на Димитровском мосту в Новосибирске столкнулись 3 автомобиля . Авария спровоцировала сильную пробку.

По информации сообщества «АСТ-54», столкнулись два минивэна Mazda MPV и кроссовер Hyundai Creta. По данным сервиса 2GIS, сейчас движение на этом участке дороги затруднено в обе стороны. Кроме того, водителям трудно проехать по Фабричной, Владимировской и Шоссейной.