«В пробке можно прожить целую жизнь»: 5 возмущений от водителей, застрявших на Димитровском мосту

Новосибирцы попали в пробку на Димитровском мосту
Днем 28 августа на Димитровском мосту в Новосибирске столкнулись
По информации сообщества «АСТ-54», столкнулись два минивэна Mazda MPV и кроссовер Hyundai Creta. По данным сервиса 2GIS, сейчас движение на этом участке дороги затруднено в обе стороны. Кроме того, водителям трудно проехать по Фабричной, Владимировской и Шоссейной.
Водители делятся своим возмущением и грустью в комментариях 2GIS.
Вечером 29 июля микроавтобус и седан собрали пробку на Тёщином языке — затор растянулся на несколько улиц.