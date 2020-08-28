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«В пробке можно прожить целую жизнь»: 5 возмущений от водителей, застрявших на Димитровском мосту

Затор спровоцировало тройное ДТП

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В аварии никто не пострадал&nbsp;

В аварии никто не пострадал 

Новосибирцы попали в пробку на Димитровском мосту

Днем 28 августа на Димитровском мосту в Новосибирске столкнулись 3 автомобиля. Авария спровоцировала сильную пробку.

По информации сообщества «АСТ-54», столкнулись два минивэна Mazda MPV и кроссовер Hyundai Creta. По данным сервиса 2GIS, сейчас движение на этом участке дороги затруднено в обе стороны. Кроме того, водителям трудно проехать по Фабричной, Владимировской и Шоссейной.

Уровень пробок в городе — 6 баллов

Уровень пробок в городе — 6 баллов

Водители делятся своим возмущением и грустью в комментариях 2GIS.

Некоторые просто выплескивают злобу&nbsp;

Некоторые просто выплескивают злобу 

Кто-то подходит к проблеме философски&nbsp;

Кто-то подходит к проблеме философски 

Кажется, кроме аварии, на дороге ещё и ремонт

Кажется, кроме аварии, на дороге ещё и ремонт

Пробки и правда частая проблема Новосибирска <a href="https://ngs.ru/text/transport/2020/07/30/69393571/" target="_blank" class="_">в любое время</a>

Пробки и правда частая проблема Новосибирска в любое время

Некоторые вспоминают классику&nbsp;

Некоторые вспоминают классику 

Вечером 29 июля микроавтобус и седан собрали пробку на Тёщином языке — затор растянулся на несколько улиц.

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ДТПДимитровский мостпробка
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