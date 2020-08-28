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Каким будет этот учебный год для школьников: министр образования отвечает на вопросы читателей НГС

Сергей Федорчук рассказывает о нововведениях в школьном процессе, которые ожидают всех нас

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Министр образования НСО Сергей Федорчук объяснит, какие именно меры предпримут власти, чтобы не допустить заражения детей и учителей коронавирусом в школах

Министр образования НСО Сергей Федорчук объяснит, какие именно меры предпримут власти, чтобы не допустить заражения детей и учителей коронавирусом в школах

Сегодня, 28 августа, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук расскажет, каким будет предстоящий учебный год для школьников и их родителей.

Мы зададим министру вопросы, которые вчера в редакцию присылали читатели НГС.

Разбираемся в деталях учебного процесса, который претерпел столько изменений. Кто будет отвечать за то, что ребёнок принесёт из школы коронавирус? Будут ли рассаживать детей по одному человеку за парты? Как будут работать школьные секции? И могут ли родители запретить школьным работникам проводить обязательную термометрию у детей?

Эфир состоится 28 августа в 14:00 в нашем Instagram. А здесь мы будем вести текстовую онлайн-трансляцию беседы с министром.

Ксения Лысенко

А что, если ребёнок заразится в школе? Кто будет отвечать?

— А кто за это должен отвечать? Это нормальная жизнь. Просто учебный процесс — это сразу несколько вещей — обучение, социализация, — рассказал Сергей Федорчук. — Если у родителя есть такие опасения, то стоит рассмотреть другие формы обучения. Иного совета я дать не могу.

Ксения Лысенко

Могут ли родители сопровождать детей до гардероба?

— Мы ограничиваем доступ родителей в школу. Это опять же связано с санитарными правилами. Учителя будут встречать детей, — отметил министр.

По его словам, к таким требованиям нужно относиться спокойно, «не возводить в ранг трагедии». Тем родителям, чьи дети не могут самостоятельно одеваться, стоит поговорить с учителями и «найти решение».

— Мы это делаем не для того, чтобы создавать трудности. А чтобы обеспечить максимальную безопасность.

Ксения Лысенко

— Физика, химия и технология будут проходить в специально оснащённых кабинетах. Между ними дети будут перемещаться, — пояснил Сергей Федорчук.

Учителям этих предметов не придётся перемещаться между классами.

Ксения Лысенко

По словам министра, родителям, у которых есть дети с бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями, стоит поговорить с учителями, предупредить их о ситуации.

— Путь только один: неравнодушие и стремление пойти на коммуникации и со стороны родителей, и со стороны школы, и со стороны других родителей. Важно понять причину, может, это к ковиду никак и не относится.

Ксения Лысенко

— Не надо ориентировать ребёнка на ковид, что это страшно. Температура ведь может быть и по разным причинам. Не нужно бояться этого. Просто температура — фактор, который показывает, что идёт воспалительный процесс, — сообщил министр.

Как отметил Сергей Федорчук, ребёнка стоит предупредить о соблюдении дистанции, но не пугать коронавирусом.

— Мы являемся социальными существами, не можем жить без общения. Но есть ведь и другие формы общения. Своим коллегам мы объясняем, что, если у ребенка есть температура, это не значит, что он заболел ковидом. Тогда дети будут относиться спокойнее. Родителям нужно понять: с этим нам теперь жить, — добавил он.

Ксения Лысенко

— Требования о том, чтобы протестировать всех учителей на коронавирус, нет. Это же касается и вакцины. Но я бы порекомендовал всё-таки привиться, если нет противопоказаний, — прокомментировал министр.

Ксения Лысенко

Будет ли отдельное питание для школьников-аллергиков?

— Пока ответить на этот вопрос сложно — непонятно, в каком заведении учится ребёнок, какой именно диагноз. Эти вопросы лучше обсуждать на уровне школы и муниципалитета. Я думаю, решение можно найти и здесь.

Ксения Лысенко

Иностранные ученики колледжей должны прибыть в НСО с результатами тестов на коронавирус или антитела. Кроме того, они должны будут пройти двухнедельный карантин.

— Помещения для этого уже готовы, — добавил Сергей Федорчук.

Если же сообщения между странами не восстановлено, ученикам будет предлагаться дистант.

Ксения Лысенко

Будут ли дети сидеть по одному за партой?

— В правилах ничего такого нет. Ходить в масках в школу у них обязательства нет. Что касается учителей вообще, то для них обязательного ношения масок нет. Но я бы рекомендовал учителям применять средства защиты, особенно при контакте с детьми. Но я понимаю, что это сложно — проводить много времени в маске. Всё-таки бы рекомендовал носить маску во время индивидуальных занятий или при перемещении по школе, — сообщил Сергей Федорчук.

Маски при этом должны будут носить работники столовых.

Ксения Лысенко

Как пояснил министр, сухпаёк был временной мерой, которая применялась во время отсутствия возможности посещать детям школы.

Ксения Лысенко

О питании в школах.

— Все льготные категории — малоимущие семьи, многодетные, дети с ОВЗ — как получали бесплатное питание, так и будут. Я могу точно сказать, что с точки зрения организации процесса питания мы вообще не видим проблем. Потоки детей будут разными, — рассказал Сергей Федорчук.

Ксения Лысенко

О дополнительном образовании

Кружки и секции при школах начнут свою работу с 1 сентября — на них распространяются те же требования, что и к самим учебным заведениям.

Однако группы детей, занимающихся в секциях, должны быть постоянными. Основная сложность, по словам министра, состоит в том, что секциям придётся подстраиваться под учебный процесс.

Ксения Лысенко

— Родители могут также перевести школьника на семейное обучение или индивидуальное обучение, если у него есть определённые проблемы с обучением с другими детьми. Здесь я не думаю, что с этим могут быть какие-то проблемы.

Ксения Лысенко

Возможен ли дистант по желанию родителей

— Это возможно. Есть одно но: это необязательная форма обучения, закон ещё не принят. Если у школы есть возможность обеспечить дистант, то школа его обеспечит. Но есть и учреждения, где дистанционка невозможна. Что такое обеспечить условия? То есть подключить ребенка к прямому посещению урока через сеть интернет. К сожалению, таких условий у большинства школ нет. Поэтому всё по желанию родителей, но исходя из возможностей школы.

Ксения Лысенко

Сергей Федорчук добавил, что школьники «началки» могут учиться во вторую смену, однако старшеклассники будут учиться в первую.

Ксения Лысенко

Разное время начала уроков также необходимо для того, чтобы не допустить столпотворения школьников в столовых.

— Это временные условия, но пока они распространяются до 31 декабря 2020 года. Ничего плохого в этом нет. Главное, что школьники будут учиться очно, будут ходить в школу, — отметил Сергей Федорчук.

Ксения Лысенко

О вторых сменах в школах

— Нужно отталкиваться от условий. В требованиях Роспотребнадзора есть пункт о том, что дети должны находиться в классах, а учителя будут приходить к ним на занятия, — рассказал министр.

По его словам, потоки учеников не будут пересекаться при входе, а это означает, что «посадить детей в одну смену» невозможно.

Время начала и окончания занятий уроков будет разным.

— Расписание школ будет своеобразным, — добавил он.

Ксения Лысенко

— Я призываю всех родителей относиться к термометрии спокойно. Это касается и других процедур. Нужно работать именно над культурой поведения в таких ситуациях, — сообщил Сергей Федорчук.

Ксения Лысенко

Может ли школа осуществлять замеры температуры у ребенка, если нет согласия от родителей?

— Может, поскольку есть постановление главного санитарного врача. Мы должны обеспечить безопасность, другие манипуляции с ребёнком совершаться не будут, — объяснил министр.

Ксения Лысенко

Жаловаться на сбор денег с родителей на рециркуляторы можно в муниципалитет. С 2 сентября также будут проходить заседания оперштаба, возглавляемые Сергеем Нелюбовым. Оперштаб будет оперативно реагировать на сигналы, приходящие от родителей школьников.

Ксения Лысенко

— Мы даём установку не вовлекать родителей в эту деятельность, — прокомментировал министр ситуацию со сбором денег с родителей на закупку рециркуляторов. — Родители могут не сдавать деньги, потому что ни мы, ни муниципалитеты таких установок не давали. Я ориентирую родителей, что на это сдавать не нужно.

Министр также подчеркнул, что сдача денег на экскурсии и дополнительные мероприятия этого не касается.

По его словам, власти поставляют средства на рециркуляторы, которые, согласно распоряжению санитарного врача, должны располагаться в местах массового скопления детей.

Ксения Лысенко

Сергей Федорчук добавил, что 1 Сентября ожидается массовый праздник, который «должен остаться в сердцах людей».

Что касается соблюдения всех санитарных и эпидемиологических правил, то в этом году региональное правительство выделит 160 млн рублей. Средства пойдут на закупку рециркуляторов, термометров.

Ксения Лысенко

— Мы линейки не отменяли. Но указали, что их нельзя проводить массово. Если погода будет не очень хорошая, то линейки пройдут в спортзалах, — отметил министр.

Ксения Лысенко

По словам Сергея Федорчука, приёмные комиссии закончили свою работу. 1780 образовательных организаций начнут свою работу с 1 сентября — это школы и детские сады.

Ксения Лысенко

Мы начинаем! Не забывайте задавать свои вопросы о школе, дистанте и образовании в нашем Instagram.

Ксения Лысенко

До начала прямого эфира остаётся пять минут.

Министр образования сейчас находится в редакции НГС

Министр образования сейчас находится в редакции НГС

Ксения Лысенко

Мы получили более 90 вопросов к министру от наших читателей. Почти половина из них касалась перевода школьников на дистант.

Ксения Лысенко

Учебный год у школьников начнётся уже на следующей неделе. Из-за пандемии коронавируса в организацию учебного процесса пришлось внести несколько изменений. В частности, новосибирские школьники будут учиться по специальному расписанию, которое каждая конкретная школа разработает самостоятельно. Нововведения ждут и учителей — накануне министр здравоохранения Константин Хальзов заявил о планах правительства прививать работников социальной сферы и образования от коронавируса.

Ксения Лысенко

Добрый день, читатели! Сегодня я, Ксения Лысенко, вместе с моей коллегой Александрой Бруня будем рассказывать вам о подробностях беседы с министром образования Сергеем Федорчуком.

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