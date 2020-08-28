Каким будет этот учебный год для школьников: министр образования отвечает на вопросы читателей НГС

А что, если ребёнок заразится в школе? Кто будет отвечать?
— А кто за это должен отвечать? Это нормальная жизнь. Просто учебный процесс — это сразу несколько вещей — обучение, социализация, — рассказал Сергей Федорчук. — Если у родителя есть такие опасения, то стоит рассмотреть другие формы обучения. Иного совета я дать не могу.
Могут ли родители сопровождать детей до гардероба?
— Мы ограничиваем доступ родителей в школу. Это опять же связано с санитарными правилами. Учителя будут встречать детей, — отметил министр.
По его словам, к таким требованиям нужно относиться спокойно, «не возводить в ранг трагедии». Тем родителям, чьи дети не могут самостоятельно одеваться, стоит поговорить с учителями и «найти решение».
— Мы это делаем не для того, чтобы создавать трудности. А чтобы обеспечить максимальную безопасность.
— Физика, химия и технология будут проходить в специально оснащённых кабинетах. Между ними дети будут перемещаться, — пояснил Сергей Федорчук.
Учителям этих предметов не придётся перемещаться между классами.
По словам министра, родителям, у которых есть дети с бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями, стоит поговорить с учителями, предупредить их о ситуации.
— Путь только один: неравнодушие и стремление пойти на коммуникации и со стороны родителей, и со стороны школы, и со стороны других родителей. Важно понять причину, может, это к ковиду никак и не относится.
— Не надо ориентировать ребёнка на ковид, что это страшно. Температура ведь может быть и по разным причинам. Не нужно бояться этого. Просто температура — фактор, который показывает, что идёт воспалительный процесс, — сообщил министр.
Как отметил Сергей Федорчук, ребёнка стоит предупредить о соблюдении дистанции, но не пугать коронавирусом.
— Мы являемся социальными существами, не можем жить без общения. Но есть ведь и другие формы общения. Своим коллегам мы объясняем, что, если у ребенка есть температура, это не значит, что он заболел ковидом. Тогда дети будут относиться спокойнее. Родителям нужно понять: с этим нам теперь жить, — добавил он.
— Требования о том, чтобы протестировать всех учителей на коронавирус, нет. Это же касается и вакцины. Но я бы порекомендовал всё-таки привиться, если нет противопоказаний, — прокомментировал министр.
Будет ли отдельное питание для школьников-аллергиков?
— Пока ответить на этот вопрос сложно — непонятно, в каком заведении учится ребёнок, какой именно диагноз. Эти вопросы лучше обсуждать на уровне школы и муниципалитета. Я думаю, решение можно найти и здесь.
Иностранные ученики колледжей должны прибыть в НСО с результатами тестов на коронавирус или антитела. Кроме того, они должны будут пройти двухнедельный карантин.
— Помещения для этого уже готовы, — добавил Сергей Федорчук.
Если же сообщения между странами не восстановлено, ученикам будет предлагаться дистант.
Будут ли дети сидеть по одному за партой?
— В правилах ничего такого нет. Ходить в масках в школу у них обязательства нет. Что касается учителей вообще, то для них обязательного ношения масок нет. Но я бы рекомендовал учителям применять средства защиты, особенно при контакте с детьми. Но я понимаю, что это сложно — проводить много времени в маске. Всё-таки бы рекомендовал носить маску во время индивидуальных занятий или при перемещении по школе, — сообщил Сергей Федорчук.
Маски при этом должны будут носить работники столовых.
Как пояснил министр, сухпаёк был временной мерой, которая применялась во время отсутствия возможности посещать детям школы.
О питании в школах.
— Все льготные категории — малоимущие семьи, многодетные, дети с ОВЗ — как получали бесплатное питание, так и будут. Я могу точно сказать, что с точки зрения организации процесса питания мы вообще не видим проблем. Потоки детей будут разными, — рассказал Сергей Федорчук.
О дополнительном образовании
Кружки и секции при школах начнут свою работу с
Однако группы детей, занимающихся в секциях, должны быть постоянными. Основная сложность, по словам министра, состоит в том, что секциям придётся подстраиваться под учебный процесс.
— Родители могут также перевести школьника на семейное обучение или индивидуальное обучение, если у него есть определённые проблемы с обучением с другими детьми. Здесь я не думаю, что с этим могут быть какие-то проблемы.
Возможен ли дистант по желанию родителей
— Это возможно. Есть одно но: это необязательная форма обучения, закон ещё не принят. Если у школы есть возможность обеспечить дистант, то школа его обеспечит. Но есть и учреждения, где дистанционка невозможна. Что такое обеспечить условия? То есть подключить ребенка к прямому посещению урока через сеть интернет. К сожалению, таких условий у большинства школ нет. Поэтому всё по желанию родителей, но исходя из возможностей школы.
Сергей Федорчук добавил, что школьники «началки» могут учиться во вторую смену, однако старшеклассники будут учиться в первую.
Разное время начала уроков также необходимо для того, чтобы не допустить столпотворения школьников в столовых.
— Это временные условия, но пока они распространяются до
О вторых сменах в школах
— Нужно отталкиваться от условий. В требованиях Роспотребнадзора есть пункт о том, что дети должны находиться в классах, а учителя будут приходить к ним на занятия, — рассказал министр.
По его словам, потоки учеников не будут пересекаться при входе, а это означает, что «посадить детей в одну смену» невозможно.
Время начала и окончания занятий уроков будет разным.
— Расписание школ будет своеобразным, — добавил он.
— Я призываю всех родителей относиться к термометрии спокойно. Это касается и других процедур. Нужно работать именно над культурой поведения в таких ситуациях, — сообщил Сергей Федорчук.
Может ли школа осуществлять замеры температуры у ребенка, если нет согласия от родителей?
— Может, поскольку есть постановление главного санитарного врача. Мы должны обеспечить безопасность, другие манипуляции с ребёнком совершаться не будут, — объяснил министр.
Жаловаться на сбор денег с родителей на рециркуляторы можно в муниципалитет. С
— Мы даём установку не вовлекать родителей в эту деятельность, — прокомментировал министр ситуацию со сбором денег с родителей на закупку рециркуляторов. — Родители могут не сдавать деньги, потому что ни мы, ни муниципалитеты таких установок не давали. Я ориентирую родителей, что на это сдавать не нужно.
Министр также подчеркнул, что сдача денег на экскурсии и дополнительные мероприятия этого не касается.
По его словам, власти поставляют средства на рециркуляторы, которые, согласно распоряжению санитарного врача, должны располагаться в местах массового скопления детей.
Сергей Федорчук добавил, что 1 Сентября ожидается массовый праздник, который «должен остаться в сердцах людей».
Что касается соблюдения всех санитарных и эпидемиологических правил, то в этом году региональное правительство выделит 160 млн рублей. Средства пойдут на закупку рециркуляторов, термометров.
— Мы линейки не отменяли. Но указали, что их нельзя проводить массово. Если погода будет не очень хорошая, то линейки пройдут в спортзалах, — отметил министр.
По словам Сергея Федорчука, приёмные комиссии закончили свою работу. 1780 образовательных организаций начнут свою работу с 1 сентября — это школы и детские сады.
До начала прямого эфира остаётся пять минут.
Мы получили более 90 вопросов к министру от наших читателей. Почти половина из них касалась перевода школьников на дистант.
Учебный год у школьников начнётся уже на следующей неделе. Из-за пандемии коронавируса в организацию учебного процесса пришлось внести несколько изменений. В частности, новосибирские школьники будут учиться по специальному расписанию, которое каждая конкретная школа разработает самостоятельно. Нововведения ждут и учителей — накануне министр здравоохранения Константин Хальзов заявил о планах правительства прививать работников социальной сферы и образования от коронавируса.
Добрый день, читатели! Сегодня я, Ксения Лысенко, вместе с моей коллегой Александрой Бруня будем рассказывать вам о подробностях беседы с министром образования Сергеем Федорчуком.