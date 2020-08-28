Каким будет этот учебный год для школьников: министр образования отвечает на вопросы читателей НГС

Сегодня, 28 августа, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук расскажет, каким будет предстоящий учебный год для школьников и их родителей.



Мы зададим министру вопросы, которые вчера в редакцию присылали читатели НГС.

Разбираемся в деталях учебного процесса, который претерпел столько изменений. Кто будет отвечать за то, что ребёнок принесёт из школы коронавирус? Будут ли рассаживать детей по одному человеку за парты? Как будут работать школьные секции? И могут ли родители запретить школьным работникам проводить обязательную термометрию у детей?



Эфир состоится 28 августа в 14:00 в нашем Instagram. А здесь мы будем вести текстовую онлайн-трансляцию беседы с министром.