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Министр образования НСО ответил родителям, которые против измерения температуры их детей в школе

По словам Сергея Федорчука, эта мера нужна для обеспечения безопасности

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Школы могут не спрашивать разрешения у родителей на то, чтобы измерять детям температуру

Школы могут не спрашивать разрешения у родителей на то, чтобы измерять детям температуру

Новосибирским школьникам будут мерить температуру без разрешения родителей

Министр образования НСО Сергей Федорчук заявил, что в школах могут измерять температуру у детей без разрешения родителей.

Во время интервью НГС в прямом эфире в Instagram Сергей Федорчук ответил на вопрос читателей, которые против того, чтобы их ребёнку мерили температуру.

— В данном случае мы ориентируемся на санитарные правила. Чтобы обеспечить безопасность детей и родителей, мы должны обеспечить противоэпидемиологическую безопасность. Если у ребёнка температура высокая, мы его заносим в специальный журнал, — сказал Федорчук.

Если температура ребёнка повышена, его будут помещать отдельно от других учеников и предупреждать родителей.

— Я призываю родителей: нужно к этому относиться спокойно, — добавил министр.

НГС ведёт онлайн-трансляцию, во время которой министр образования отвечает на вопросы наших читателей.

Ранее министр образования НСО рассказывал, в каких школах снова могут ввести обучение в онлайн-формате. Однако начало такой дистанционки ожидают не раньше чем через два года.

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дистанционное обучениеминистр образованияшколы
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