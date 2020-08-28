Министр образования НСО ответил родителям, которые против измерения температуры их детей в школе

Если температура ребёнка повышена, его будут помещать отдельно от других учеников и предупреждать родителей.

— Я призываю родителей: нужно к этому относиться спокойно, — добавил министр.

НГС ведёт онлайн-трансляцию, во время которой министр образования отвечает на вопросы наших читателей.

Ранее министр образования НСО рассказывал, в каких школах снова могут ввести обучение в онлайн-формате. Однако начало такой дистанционки ожидают не раньше чем через два года.