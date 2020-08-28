Министр образования НСО ответил родителям, которые против измерения температуры их детей в школе

Новосибирским школьникам будут мерить температуру без разрешения родителей
Министр образования НСО Сергей Федорчук заявил, что в школах могут измерять температуру у детей без разрешения родителей.
Во время интервью НГС в прямом эфире в Instagram Сергей Федорчук ответил на вопрос читателей, которые против того, чтобы их ребёнку мерили температуру.
— В данном случае мы ориентируемся на санитарные правила. Чтобы обеспечить безопасность детей и родителей, мы должны обеспечить противоэпидемиологическую безопасность. Если у ребёнка температура высокая, мы его заносим в специальный журнал, — сказал Федорчук.
Если температура ребёнка повышена, его будут помещать отдельно от других учеников и предупреждать родителей.
— Я призываю родителей: нужно к этому относиться спокойно, — добавил министр.
НГС ведёт онлайн-трансляцию, во время которой министр образования отвечает на вопросы наших читателей.
Ранее министр образования НСО рассказывал, в каких школах снова могут ввести обучение в онлайн-формате. Однако начало такой дистанционки ожидают не раньше чем через два года.