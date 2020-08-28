Почему школа может отказать в переводе ребёнка на дистанционку? Объяснение от новосибирского Минобра

Новосибирские школы смогут отказать родителям в переводе на дистант
Стало известно, что не все новосибирские школы смогут перевести детей на дистанционное обучение по желанию родителей.
По словам министра образования НСО Сергея Федорчука, не во всех образовательных организациях есть необходимые условия. Поэтому некоторые школы могут не принять заявление от родителей.
— Перевод делают по желанию родителей, но исходя из возможностей образовательной организации, — рассказал Сергей Федорчук во время интервью в прямом эфире Instagram НГС.
При этом министр добавил, что ребёнка можно перевести на индивидуальное обучение, если для этого есть показания.
Мы ведём онлайн-трансляцию, в которой министр отвечает на вопросы читателей о начале учебного года в регионе.
НГС публиковал инструкцию о том, как перевести школьников на дистанционку. Заявление нужно подать до 1 сентября.
Ранее мэр Новосибирска рассказал о том, что в этом году праздничные линейки 1 Сентября пройдут только для 1-х и 11-х классов. При этом ученики будут находиться на расстоянии друг от друга.