28 августа пятница
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 6/10
usd 75.24
eur 89.00

Все новости

Все новости

Почему школа может отказать в переводе ребёнка на дистанционку? Объяснение от новосибирского Минобра

Не во всех образовательных организациях есть условия для такой формы обучения

Обсудить

Поделиться

Некоторые школы могут отказать в дистанционном обучении учеников

Некоторые школы могут отказать в дистанционном обучении учеников

Новосибирские школы смогут отказать родителям в переводе на дистант

Стало известно, что не все новосибирские школы смогут перевести детей на дистанционное обучение по желанию родителей.

По словам министра образования НСО Сергея Федорчука, не во всех образовательных организациях есть необходимые условия. Поэтому некоторые школы могут не принять заявление от родителей.

— Перевод делают по желанию родителей, но исходя из возможностей образовательной организации, — рассказал Сергей Федорчук во время интервью в прямом эфире Instagram НГС.

При этом министр добавил, что ребёнка можно перевести на индивидуальное обучение, если для этого есть показания.

Мы ведём онлайн-трансляцию, в которой министр отвечает на вопросы читателей о начале учебного года в регионе.

НГС публиковал инструкцию о том, как перевести школьников на дистанционку. Заявление нужно подать до 1 сентября.

Ранее мэр Новосибирска рассказал о том, что в этом году праздничные линейки 1 Сентября пройдут только для 1-х и 11-х классов. При этом ученики будут находиться на расстоянии друг от друга.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дистанционное обучениешкола
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!