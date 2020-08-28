Почему школа может отказать в переводе ребёнка на дистанционку? Объяснение от новосибирского Минобра

Стало известно, что не все новосибирские школы смогут перевести детей на дистанционное обучение по желанию родителей.

По словам министра образования НСО Сергея Федорчука, не во всех образовательных организациях есть необходимые условия. Поэтому некоторые школы могут не принять заявление от родителей.

— Перевод делают по желанию родителей, но исходя из возможностей образовательной организации, — рассказал Сергей Федорчук во время интервью в прямом эфире Instagram НГС.

При этом министр добавил, что ребёнка можно перевести на индивидуальное обучение, если для этого есть показания.

