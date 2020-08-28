В масках или без? Как будут работать новосибирские учителя в этом году

Новосибирских учителей не обяжут надевать маски
Новосибирские учителя не должны проходить тест на коронавирус перед началом учебного года. Защитные маски для них также не обязательны.
— Такого требования, что всех надо протестировать на коронавирус, у нас нет, — сказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время интервью в Instagram НГС.
Глава Минобра добавил, что защитные маски обязательно должны носить только сотрудники столовых. Учителям министр порекомендовал надевать их во время индивидуальной работы с детьми и перемещений по школе.
НГС вёл сегодня онлайн-трансляцию со встречи с министром. Во время встречи он ответил на вопросы, которые волнуют родителей школьников.
На прошлой неделе губернатор Андрей Травников провёл областное родительское собрание. В ходе встречи стало известно, как изменится учеба школьников в этом году.