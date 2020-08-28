В масках или без? Как будут работать новосибирские учителя в этом году

Новосибирские учителя не должны проходить тест на коронавирус перед началом учебного года. Защитные маски для них также не обязательны.

— Такого требования, что всех надо протестировать на коронавирус, у нас нет, — сказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время интервью в Instagram НГС.

Глава Минобра добавил, что защитные маски обязательно должны носить только сотрудники столовых. Учителям министр порекомендовал надевать их во время индивидуальной работы с детьми и перемещений по школе.