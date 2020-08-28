28 августа пятница
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 5/10
usd 75.24
eur 89.00

Все новости

Все новости

В масках или без? Как будут работать новосибирские учителя в этом году

Министр образования Сергей Федорчук рассказал также, обязательно ли учителям сдавать тест на коронавирус

252
8Обсудить

Поделиться

Учителям порекомендовали надевать маски во время индивидуальных занятий

Учителям порекомендовали надевать маски во время индивидуальных занятий

Новосибирских учителей не обяжут надевать маски

Новосибирские учителя не должны проходить тест на коронавирус перед началом учебного года. Защитные маски для них также не обязательны.

— Такого требования, что всех надо протестировать на коронавирус, у нас нет, — сказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время интервью в Instagram НГС.

Глава Минобра добавил, что защитные маски обязательно должны носить только сотрудники столовых. Учителям министр порекомендовал надевать их во время индивидуальной работы с детьми и перемещений по школе.

НГС вёл сегодня онлайн-трансляцию со встречи с министром. Во время встречи он ответил на вопросы, которые волнуют родителей школьников.

На прошлой неделе губернатор Андрей Травников провёл областное родительское собрание. В ходе встречи стало известно, как изменится учеба школьников в этом году.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

учителяшколапрививка от коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!