Врачи установили новосибирскому пуделю брекеты: ему мешал кривой клык

Пуделю в Новосибирске поставили брекеты из-за кривого клыка
В Новосибирске ветеринарные врачи поставили
— Нижний клык у него врезался в резец, и это причиняло дискомфорт, и в то же время стоял вопрос по эстетике. Это стандартное ортодонтическое мероприятие, как и для людей при исправлении прикуса. Брекеты ставятся животным либо при патологиях, когда зубы нижней или верхней челюсти располагаются неправильно и вызывают хроническую боль, либо когда владельцы хотят, чтобы животное выглядело симпатично, — рассказал ветеринарный врач, терапевт, стоматолог, хирург клиники «Артемида+» Александр Светлов.
Как уточнила анестезиолог клиники Татьяна Рузанова, операция проходила под наркозом.
— Это достаточно кропотливая процедура. У животного есть слюнотечение, а нам нужно, чтобы зуб был максимально сухой, обезжиренный, был обработан правильно и качественно. Если животное пытается постоянно языком воспользоваться и полизать, то даже при применении ортофосфорной кислоты, при пломбировке например, оно может само себе навредить. Поэтому в данном случае животное должно быть максимально обездвижено и находиться в максимально комфортном для него состоянии, — добавил Светлов.
Стоимость установки брекетов собаки зависит от конкретного случая и может варьироваться от 10 до 40 тысяч рублей. А процедура занимает в среднем от 2 до 4 часов. Также цена зависит от расходных материалов и конструкции, при этом для выравнивания прикуса ветеринары используют в своей практике не только брекеты, но и эластичные тяги и пластины.
Теперь врачи будут ждать, когда брекеты сработают, а зубы пуделя встанут на место.
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