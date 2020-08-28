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Врачи установили новосибирскому пуделю брекеты: ему мешал кривой клык

Все манипуляции проходили, пока собака была под наркозом

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Брекеты собакам ставят строго под наркозом

Брекеты собакам ставят строго под наркозом

Пуделю в Новосибирске поставили брекеты из-за кривого клыка

В Новосибирске ветеринарные врачи поставили 7-месячному пуделю брекеты — неправильный прикус собаки причинял ей боль.

— Нижний клык у него врезался в резец, и это причиняло дискомфорт, и в то же время стоял вопрос по эстетике. Это стандартное ортодонтическое мероприятие, как и для людей при исправлении прикуса. Брекеты ставятся животным либо при патологиях, когда зубы нижней или верхней челюсти располагаются неправильно и вызывают хроническую боль, либо когда владельцы хотят, чтобы животное выглядело симпатично, — рассказал ветеринарный врач, терапевт, стоматолог, хирург клиники «Артемида+» Александр Светлов.

Как уточнила анестезиолог клиники Татьяна Рузанова, операция проходила под наркозом.

Пудель перенёс вмешательство хорошо

Пудель перенёс вмешательство хорошо

— Это достаточно кропотливая процедура. У животного есть слюнотечение, а нам нужно, чтобы зуб был максимально сухой, обезжиренный, был обработан правильно и качественно. Если животное пытается постоянно языком воспользоваться и полизать, то даже при применении ортофосфорной кислоты, при пломбировке например, оно может само себе навредить. Поэтому в данном случае животное должно быть максимально обездвижено и находиться в максимально комфортном для него состоянии, — добавил Светлов.

Стоимость установки брекетов собаки зависит от конкретного случая и может варьироваться от 10 до 40 тысяч рублей. А процедура занимает в среднем от 2 до 4 часов. Также цена зависит от расходных материалов и конструкции, при этом для выравнивания прикуса ветеринары используют в своей практике не только брекеты, но и эластичные тяги и пластины.

Теперь врачи будут ждать, когда брекеты сработают, а зубы пуделя встанут на место.

В начале августа новосибирские ветеринары помогли необычному пациенту — свинохвостой макаке по имени Веня. На обезьяну напал брат и повредил ему пальцы.

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