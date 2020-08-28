Врачи установили новосибирскому пуделю брекеты: ему мешал кривой клык

— Это достаточно кропотливая процедура. У животного есть слюнотечение, а нам нужно, чтобы зуб был максимально сухой, обезжиренный, был обработан правильно и качественно. Если животное пытается постоянно языком воспользоваться и полизать, то даже при применении ортофосфорной кислоты, при пломбировке например, оно может само себе навредить. Поэтому в данном случае животное должно быть максимально обездвижено и находиться в максимально комфортном для него состоянии, — добавил Светлов.



Стоимость установки брекетов собаки зависит от конкретного случая и может варьироваться от 10 до 40 тысяч рублей. А процедура занимает в среднем от 2 до 4 часов. Также цена зависит от расходных материалов и конструкции, при этом для выравнивания прикуса ветеринары используют в своей практике не только брекеты, но и эластичные тяги и пластины.

Теперь врачи будут ждать, когда брекеты сработают, а зубы пуделя встанут на место.