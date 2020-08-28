Дороже метро, дешевле такси: самокаты в Новосибирске стали новым видом общественного транспорта

В Новосибирске набирает популярность шеринг самокатов
В Новосибирске начала работать система проката электросамокатов Whoosh, пользоваться которой можно так же, как общественным транспортом. Такого рода проекты в последние годы возникают повсеместно — от Европы до Латинской Америки.
Первые точки Whoosh появились в Академгородке, но в августе точки парковки и сами самокаты в изобилии стали возникать и в центре Новосибирска. Чтобы воспользоваться Whoosh, нужно скачать приложение для смартфона, которое позволит разблокировать замок, которым самокат крепится на стоянке, и провести оплату поездки через привязанную к счету карту. Приложение также укажет место ближайшей стоянки и зону, в которой можно воспользоваться услугами системы. Такого рода деятельность называется кикшерингом (от англ. kick-scooter — самокат).
Принципиальное отличие Whoosh от обычных точек проката состоит в том, что, взяв самокат в одной точке города, можно доехать на нем до нужного места и оставить там. То есть «самокатошеринг» является ещё одним видом общественного транспорта, а не просто развлечением.
Сейчас зона действия Woosh в Новосибирске охватывает весь центр города в широком смысле слова (от станции метро «Речной вокзал» до площади Калинина и Березовой рощи). Стоянки есть также на всем протяжении улицы Дуси Ковальчук и на улице Восход. Левый берег города системой пока совершенно не охвачен.
Большая часть стоянок организованы при каких-то заведениях, однако они появляются уже и просто на свободных площадках, если заведений рядом не оказалось. Иногда самокаты «паркуют», пристегивая прямо к уличным ограждениям.
Корреспондент НГС совершил тестовую поездку на Whoosh от станции метро Гагаринская до работы. Она обошлась в 110 рублей и заняла 16 минут. При поездке на метро, с учетом пути от станции до офиса пешком, на тот же маршрут придется затратить около 20 минут, поездка обойдется в 25 рублей.
Для сравнения: за поездку по тому же маршруту среди дня сервис такси «Ситимобил» запросил 171 рубль, у «Яндекс.Такси» она обошлась бы от 184 рублей.
Whoosh начал работать в Москве в 2019 году. Сейчас на карте системы уже 11 городов России, в число которых помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска входят Екатеринбург, Уфа, Ижевск, Воронеж и т. д.
Шеринг самокатов и велосипедов — бурно развивающееся направление сферы общественного транспорта по всему миру. Впервые эта система была придумана и опробована во французском Лионе. Однако мировую известность она получила с появлением в Париже сети Velib, которая позволила добраться практически до любой точки в пределах исторической границы города. Пик популярности Velib испытала во время серии забастовок, которые проводили работники транспорта — для сотен тысяч горожан велосипеды Velib стали единственным недорогим способом добраться до работа иначе, чем пешком.
Постепенно подобные системы появились во многих городах мира. При этом их создатели в последнее время отказываются даже от фиксированных мест парковки. Так, во Флоренции велосипед можно оставить в любом месте (где он не будет никому мешать) в пределах границ на карте, указанных в приложении — блокировка там установлена непосредственно на колесах. Есть уже и примеры шеринга самокатов. Такая система работает, например, в столице Чили. Чтобы самокат было легче найти в темноте, после парковки у них включается снизу зеленая подсветка.
Помимо довольно высокой стоимости поездки, пользователям кикшеринга придётся столкнуться в Новосибирске и с плачевным состоянием тротуаров, в чем смог убедиться на своём опыте корреспондент НГС.