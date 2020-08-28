Дороже метро, дешевле такси: самокаты в Новосибирске стали новым видом общественного транспорта

Сейчас зона действия Woosh в Новосибирске охватывает весь центр города в широком смысле слова (от станции метро «Речной вокзал» до площади Калинина и Березовой рощи). Стоянки есть также на всем протяжении улицы Дуси Ковальчук и на улице Восход. Левый берег города системой пока совершенно не охвачен.



Большая часть стоянок организованы при каких-то заведениях, однако они появляются уже и просто на свободных площадках, если заведений рядом не оказалось. Иногда самокаты «паркуют», пристегивая прямо к уличным ограждениям.

Корреспондент НГС совершил тестовую поездку на Whoosh от станции метро Гагаринская до работы. Она обошлась в 110 рублей и заняла 16 минут. При поездке на метро, с учетом пути от станции до офиса пешком, на тот же маршрут придется затратить около 20 минут, поездка обойдется в 25 рублей.