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Локоть поручил сделать на Владимировской велосипедную дорожку — она будет первой в центре

Проект сделают по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В этом году город получил 1 млрд 700 млн рублей на ремонт дорог&nbsp;

В этом году город получил 1 млрд 700 млн рублей на ремонт дорог 

На Фабричной в Новосибирске сделают велодорожку

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил открыть велодорожку на улице Владимировской. Также сегодня стало известно, что город получит дополнительные деньги на ремонт дорог.

— По улице Владимировской я дал поручение, и оно сейчас выполняется, чтобы в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были исполнены не только формальные требования — дорожное покрытие, тротуары, светофорные объекты — но и велосипедная дорожка. Это будет первая велодорожка, которая сделана в Центральном округе, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.

Также глава города сообщил, что Новосибирск получит дополнительные 359 млн рублей на ремонт дорог по нацпроекту БКАД. Эти средства потратят на ремонт магистралей, который начался в этом году и продолжится в следующем. К таким относятся улицы Большая, 2-я Станционная, Владимировская, Кедровая и Гусинобродское шоссе.

— Там есть виды работ, которые можно вести и в холодное время, — объяснил Анатолий Локоть.

В этом году город получил 1 млрд 700 млн рублей на нацпроект БКАД. Эти деньги пойдут на ремонт 43 км дорог.

Обновлено. Ранее в тексте новости было написано, что велодорожку откроют на улице Фабричной. Однако в мэрии Новосибирска пояснили, что её оборудуют на улице Владимировской, и сейчас там ведутся работы.

Ремонт улицы Владимировской и других проектов БКАД начался в середине апреля. Посмотрите в нашем фоторепортаже, как это было.

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БКАДФабричнаявелодорожкаремонт дорог
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