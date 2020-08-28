Локоть поручил сделать на Владимировской велосипедную дорожку — она будет первой в центре

Также глава города сообщил, что Новосибирск получит дополнительные 359 млн рублей на ремонт дорог по нацпроекту БКАД. Эти средства потратят на ремонт магистралей, который начался в этом году и продолжится в следующем. К таким относятся улицы Большая, 2-я Станционная, Владимировская, Кедровая и Гусинобродское шоссе.

— Там есть виды работ, которые можно вести и в холодное время, — объяснил Анатолий Локоть.



В этом году город получил 1 млрд 700 млн рублей на нацпроект БКАД. Эти деньги пойдут на ремонт 43 км дорог.



Обновлено. Ранее в тексте новости было написано, что велодорожку откроют на улице Фабричной. Однако в мэрии Новосибирска пояснили, что её оборудуют на улице Владимировской, и сейчас там ведутся работы.

Ремонт улицы Владимировской и других проектов БКАД начался в середине апреля. Посмотрите в нашем фоторепортаже, как это было.