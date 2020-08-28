28 августа пятница
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 75.24
eur 89.00

Все новости

Все новости

Новая статистика от оперштаба: три человека скончались от коронавируса в Новосибирской области

За сутки в НСО заразились 46 новосибирцев

2 140
37Обсудить

Поделиться

Всего в Новосибирской области сделано <nobr class="_">407 635</nobr> тестов на коронавирус

Всего в Новосибирской области сделано 407 635 тестов на коронавирус

38 новосибирцев вылечились от коронавируса за прошедшие сутки

В Новосибирской области за сутки коронавирус выявили у 46 человек. Также стало известно, что трое пациентов скончались.

— Скончались еще три пациента: мужчина, ему было 65 лет, и женщины в возрасте 77 и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 352 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба за 28 августа.

За минувшие сутки ещё 46 человек заразились коронавирусом, 38 пациентов выздоровели. В отделениях реанимации находятся 39 человек. На ИВЛ — 5 пациентов. Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Всего в Новосибирской области сделано 407 635 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 384 жителя региона, 35 758 человек сняты с меднаблюдения.

Официальная статистика оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в последнее время выглядит оптимистично — заболеваемость постепенно снижается. Однако полностью болезнь никуда не уходит, а Всемирная организация здравоохранения говорит о возможной второй волне распространения коронавируса.

На этой неделе губернатор Новосибирской области снял некоторые коронавирусные ограничения (например, разрешил открыться фитнес-центрам), но при этом продлил режим повышенной готовности в Новосибирской области до 30 сентября.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

статистикакоронавирусвсе о коронавирусе
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (37)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!