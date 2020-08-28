Новая статистика от оперштаба: три человека скончались от коронавируса в Новосибирской области

38 новосибирцев вылечились от коронавируса за прошедшие сутки
В Новосибирской области за сутки коронавирус выявили у 46 человек. Также стало известно, что трое пациентов скончались.
— Скончались еще три пациента: мужчина, ему было 65 лет, и женщины в возрасте 77 и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 352 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба за
За минувшие сутки ещё 46 человек заразились коронавирусом, 38 пациентов выздоровели. В отделениях реанимации находятся 39 человек. На ИВЛ —
Всего в Новосибирской области сделано
Официальная статистика оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в последнее время выглядит оптимистично — заболеваемость постепенно снижается. Однако полностью болезнь никуда не уходит, а Всемирная организация здравоохранения говорит о возможной второй волне распространения коронавируса.
На этой неделе губернатор Новосибирской области снял некоторые коронавирусные ограничения (например, разрешил открыться фитнес-центрам), но при этом продлил режим повышенной готовности в Новосибирской области до