Новая статистика от оперштаба: три человека скончались от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки коронавирус выявили у 46 человек. Также стало известно, что трое пациентов скончались.



— Скончались еще три пациента: мужчина, ему было 65 лет, и женщины в возрасте 77 и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 352 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба за 28 августа .

