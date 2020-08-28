Фельдшер и заместитель главврача больницы в Новосибирской области попались с наркотиками

В Карасукском районном суде Новосибирской области находятся уголовные дела в отношении фельдшера Сергея Игуменшева и заместителя главврача Карасукской ЦРБ Алексея Пережогина — они обвиняются по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
— Органами предварительного следствия
Но уже в мае этого года фельдшер вновь приобрёл марихуану для личного пользования, уже вдвоём со своим коллегой, заместителем главврача Алексеем Пережогиным.
В настоящее время решается вопрос о продлении меры пресечения Игуменшеву, который содержится под стражей.
В Татарске в Новосибирской области на участке 39-летнего местного жителя полицейские нашли 167 кустов мака — мужчина заявил, что выращивал наркотическое растение для себя.