Фельдшер и заместитель главврача больницы в Новосибирской области попались с наркотиками

В Карасукском районном суде Новосибирской области находятся уголовные дела в отношении фельдшера Сергея Игуменшева и заместителя главврача Карасукской ЦРБ Алексея Пережогина — они обвиняются по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).



— Органами предварительного следствия Игуменшев С. С. , работающий фельдшером скорой помощи ГБУЗ «Карасукская ЦРБ», обвиняется в том, что 01.06.2019 г. незаконно сбыл путем продажи другому лицу наркотическое вещество каннабис (марихуана) массой 1,44 г , — сообщили на сайте суда.

