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Фельдшер и заместитель главврача больницы в Новосибирской области попались с наркотиками

На медиков сейчас заведено уголовное дело

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Уголовное дело в отношении медиков уже направлено в суд

Уголовное дело в отношении медиков уже направлено в суд

В Карасукском районном суде Новосибирской области находятся уголовные дела в отношении фельдшера Сергея Игуменшева и заместителя главврача Карасукской ЦРБ Алексея Пережогина — они обвиняются по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

— Органами предварительного следствия Игуменшев С. С., работающий фельдшером скорой помощи ГБУЗ «Карасукская ЦРБ», обвиняется в том, что 01.06.2019 г. незаконно сбыл путем продажи другому лицу наркотическое вещество каннабис (марихуана) массой 1,44 г, — сообщили на сайте суда.

Но уже в мае этого года фельдшер вновь приобрёл марихуану для личного пользования, уже вдвоём со своим коллегой, заместителем главврача Алексеем Пережогиным.

В настоящее время решается вопрос о продлении меры пресечения Игуменшеву, который содержится под стражей.

В Татарске в Новосибирской области на участке 39-летнего местного жителя полицейские нашли 167 кустов мака — мужчина заявил, что выращивал наркотическое растение для себя.

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марихуананаркотикиуголовное делосуд
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