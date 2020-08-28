Оцепили площадь и повели людей в автозаки: на акциях протеста в Белоруссии задержали больше 200 человек

В Белоруссии уже третью неделю продолжаются митинги и демонстрации.
Журналисты сообщили, что на площади в момент начала работы силовиков находилось около тысячи человек. ОМОН оцепил площадь и начал задерживать людей. Причем в автозаки уводили не только участников протестных акций, но и журналистов, которые работали на демонстрациях.
Один из силовиков подошел к журналисту издания TUT.BY и сказал, что «сейчас будет работать ОМОН, если вы не хотите, чтобы вас забрали, — опустите камеру». При этом корреспондент был одет в яркий жилет с надписью «пресса», а также имел при себе все необходимые документы для работы в Беларуси.
По данным Onliner, на площади Свободы журналистов завели в синий микроавтобус. Там находилось около 20–25 человек, на большинстве были синие жилеты с надписью «пресса» и бейджи — представители СМИ приехали в центр города для работы на акции протеста. В ГУВД Минска сообщили, что всех корреспондентов доставят в отдел милиции для выяснения личности.
Среди задержанных оказались журналисты как белорусских, так и российских медиа. В частности, в автозаке оказались корреспонденты «Лента.ру», Сергей Бобылев (ТАСС), фотокор «Комсомольской правды в Беларуси» Павел Мартинчик, журналисты TUT.BY, «Радио Свобода», Reuters, «Наша Нiва», AP, «БелаПАН», «Белсат» и других крупных СМИ, передает TUT.BY.
Площадь Независимости в центре Минска, на которую шли другие протестующие, оцепили сотрудники ОМОНа. Подъезды и подходы к площади оградили. Люди, оказавшиеся в окружении, просили дать им уйти, а на проспекте Независимости заметили много автозаков.
Общественный транспорт через площадь пропускали без остановок, а станцию метро «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости закрыли на вход и выход «в целях обеспечения безопасности пассажиров», сообщило агентство «Минск-Новости».
Людей на площади разделили на две группы, после чего из толпы по одному стали выводить мужчин — их увели в автозаки. Около 20:30 ОМОН покинул площадь. По данным правозащитного центра «Весна», в общей сложности задержали более 200 человек.
Протесты продолжаются девятнадцатый день. 9 августа Александр Лукашенко, по официальным данным, победил оппозиционного лидера Светлану Тихановскую: 80% против 10%. Белорусы вышли на улицы и встретили вооруженное сопротивление. Тысячи человек были задержаны и избиты.