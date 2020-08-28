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Оцепили площадь и повели людей в автозаки: на акциях протеста в Белоруссии задержали больше 200 человек

ОМОН задерживал и простых людей из толпы, и журналистов

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На акциях протеста, которые продолжаются уже третью неделю, задерживают журналистов и участников демонстраций

На акциях протеста, которые продолжаются уже третью неделю, задерживают журналистов и участников демонстраций

В Белоруссии уже третью неделю продолжаются митинги и демонстрации. 27 августа ОМОН начал задерживать участников акции протеста, вышедших на площадь Независимости в Минске, передает «Радио Свобода».

Журналисты сообщили, что на площади в момент начала работы силовиков находилось около тысячи человек. ОМОН оцепил площадь и начал задерживать людей. Причем в автозаки уводили не только участников протестных акций, но и журналистов, которые работали на демонстрациях.

Один из силовиков подошел к журналисту издания TUT.BY и сказал, что «сейчас будет работать ОМОН, если вы не хотите, чтобы вас забрали, — опустите камеру». При этом корреспондент был одет в яркий жилет с надписью «пресса», а также имел при себе все необходимые документы для работы в Беларуси.

По данным Onliner, на площади Свободы журналистов завели в синий микроавтобус. Там находилось около 20–25 человек, на большинстве были синие жилеты с надписью «пресса» и бейджи — представители СМИ приехали в центр города для работы на акции протеста. В ГУВД Минска сообщили, что всех корреспондентов доставят в отдел милиции для выяснения личности.

Среди задержанных оказались журналисты как белорусских, так и российских медиа. В частности, в автозаке оказались корреспонденты «Лента.ру», Сергей Бобылев (ТАСС), фотокор «Комсомольской правды в Беларуси» Павел Мартинчик, журналисты TUT.BY, «Радио Свобода», Reuters, «Наша Нiва», AP, «БелаПАН», «Белсат» и других крупных СМИ, передает TUT.BY.

Площадь Независимости в центре Минска, на которую шли другие протестующие, оцепили сотрудники ОМОНа. Подъезды и подходы к площади оградили. Люди, оказавшиеся в окружении, просили дать им уйти, а на проспекте Независимости заметили много автозаков.

Общественный транспорт через площадь пропускали без остановок, а станцию метро «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости закрыли на вход и выход «в целях обеспечения безопасности пассажиров», сообщило агентство «Минск-Новости».

Людей на площади разделили на две группы, после чего из толпы по одному стали выводить мужчин — их увели в автозаки. Около 20:30 ОМОН покинул площадь. По данным правозащитного центра «Весна», в общей сложности задержали более 200 человек.

Протесты продолжаются девятнадцатый день. 9 августа Александр Лукашенко, по официальным данным, победил оппозиционного лидера Светлану Тихановскую: 80% против 10%. Белорусы вышли на улицы и встретили вооруженное сопротивление. Тысячи человек были задержаны и избиты.

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БелоруссияМинскОМОНзадержанияАлександр Лукашенко
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