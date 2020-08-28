Оцепили площадь и повели людей в автозаки: на акциях протеста в Белоруссии задержали больше 200 человек

В Белоруссии уже третью неделю продолжаются митинги и демонстрации. 27 августа ОМОН начал задерживать участников акции протеста, вышедших на площадь Независимости в Минске, передает «Радио Свобода».

Журналисты сообщили, что на площади в момент начала работы силовиков находилось около тысячи человек. ОМОН оцепил площадь и начал задерживать людей. Причем в автозаки уводили не только участников протестных акций, но и журналистов, которые работали на демонстрациях.

Один из силовиков подошел к журналисту издания TUT.BY и сказал, что «сейчас будет работать ОМОН, если вы не хотите, чтобы вас забрали, — опустите камеру». При этом корреспондент был одет в яркий жилет с надписью «пресса», а также имел при себе все необходимые документы для работы в Беларуси.