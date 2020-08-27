«Я виню себя»: мать, бросившая дочь на остановке под Новосибирском, пришла на Первый канал

В четверг, 27 августа, на Первом канале вышел очередной выпуск ток-шоу «Мужское / Женское», героиней которого стала Юлия Шевякова, в начале августа бросившая ребёнка на автобусной остановке в Болотнинском районе.
— 4 августа этого года в посёлке Светлая Поляна на остановке была обнаружена новорожденная девочка двух часов от роду. Сейчас она находится в доме малютки Болотнинского района. Нашел ее молодой человек. Вызвонили сразу медсестру из больницы, там есть небольшая больница. И медсестра прибежала сразу же на остановку. У них в посёлке одна остановка, и тут же два магазина находятся. Она была завернута в домашнее одеялко. Бедненькое такое, но была завёрнута. И она не кричала. Полиция обзванивала. Ездили по всем предполагаемым матерям. И в девять вечера они нашли мать предполагаемую. Ей оказалась Юлия Шевякова. Они её забрали на следственные действия. И после этого поиски прекратились, — рассказала гостья студии, волонтёр Анна Тажеева.
В студии также появилась и сама мать Юлия, которая сказала, что пришла на передачу, чтобы ей помогли вернуть дочь. Она рассказала о том, что родила ребёнка в бане, завернула в одеяло, накормила и отнесла на остановку.
— На тот момент я вообще не соображала, не понимала, что я делаю, зачем я это делаю. Сходила домой, навела бутылочку смеси, накормила. Она у меня не плакала, молчала. Зашла я в остановку, с краешку я её положила, посмотрела, всё ли хорошо с ней, и пошла в сторону материного дома. Шла я, постоянно оглядывалась. Я виню себя, каю себя, сама себя ругаю о том, что я наделала, что я натворила, — добавила она.
В семье Юлии уже есть трое детей от мужа, находящегося в тюрьме за двойное убийство. Новорожденную девочку она родила от другого мужчины. В студию также пришли мать Юлии, её свёкор, а также женщина, которая готова принять оставленного на остановке ребёнка в свою семью.
В марте этого года мать пятерых детей пришла на шоу «Давай поженимся», однако жених её не выбрал. Позже она рассказала НГС, как проходили съёмки.