«Я виню себя»: мать, бросившая дочь на остановке под Новосибирском, пришла на Первый канал

В студии также появилась и сама мать Юлия, которая сказала, что пришла на передачу, чтобы ей помогли вернуть дочь. Она рассказала о том, что родила ребёнка в бане, завернула в одеяло, накормила и отнесла на остановку.

— На тот момент я вообще не соображала, не понимала, что я делаю, зачем я это делаю. Сходила домой, навела бутылочку смеси, накормила. Она у меня не плакала, молчала. Зашла я в остановку, с краешку я её положила, посмотрела, всё ли хорошо с ней, и пошла в сторону материного дома. Шла я, постоянно оглядывалась. Я виню себя, каю себя, сама себя ругаю о том, что я наделала, что я натворила, — добавила она.

В семье Юлии уже есть трое детей от мужа, находящегося в тюрьме за двойное убийство. Новорожденную девочку она родила от другого мужчины. В студию также пришли мать Юлии, её свёкор, а также женщина, которая готова принять оставленного на остановке ребёнка в свою семью.

В марте этого года мать пятерых детей пришла на шоу «Давай поженимся», однако жених её не выбрал. Позже она рассказала НГС, как проходили съёмки.