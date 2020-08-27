Владелица ТРЦ «Галерея Новосибирск» вошла в список богатейших женщин России

— Компания «ТПС Недвижимость» владеет 5 торговыми комплексами в Москве, Краснодаре, Сочи и Новосибирске общей площадь 700 тысяч кв. м. Первоначально доля в компании принадлежала Аркадию Ротенбергу, но в 2014 году его включили в санкционные списки США и Евросоюза, а долю выкупил сын Игорь Ротенберг, который после этого попал в рейтинг Forbes. История повторилась в 2018 году — в апреле Игоря Ротенберга включили в санкционный список Минфина США, а доля в «ТПС Недвижимость» перешла к его сестре Лилии, — сообщает Forbes.

По данным «Контур.Фокуса», холдинг TPS Real Estate управляет компанией «ТПС Недвижимость», в которую входит ТРЦ «Галерея Новосибирск».



Первое место рейтинга, как и в прошлом году, заняла жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Светлана Батурина с состоянием 1,2 миллиарда долларов, что на 100 миллионов больше, чем в прошлом году. Замыкает список теннисистка Мария Шарапова, доход которой оценивается в 200 миллионов долларов.

Ранее известный рэпер из Новосибирска Элджей вошёл в список самых богатых и успешных звёзд по версии Forbes.