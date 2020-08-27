Владелица ТРЦ «Галерея Новосибирск» вошла в список богатейших женщин России

В четверг, 27 августа, журнал Forbes опубликовал список 25 богатейших женщин России, в который вошла 42-летняя дочь миллиардера Аркадия Ротенберга — Лилия Ротенберг, компания которой владеет в том числе и новосибирским торговым центром.
Лилия Ротенберг заняла 7-е место в этом списке с состоянием 500 миллионов долларов. По данным Forbes, ей принадлежит доля в холдинге TPS Real Estate: состояние женщины оценивается в 500 миллионов долларов. В прошлом году с тем же состоянием она занимала 6-ю строчку списка.
— Компания «ТПС Недвижимость» владеет 5 торговыми комплексами в Москве, Краснодаре, Сочи и Новосибирске общей площадь 700 тысяч кв. м. Первоначально доля в компании принадлежала Аркадию Ротенбергу, но в 2014 году его включили в санкционные списки США и Евросоюза, а долю выкупил сын Игорь Ротенберг, который после этого попал в рейтинг Forbes. История повторилась в 2018 году — в апреле Игоря Ротенберга включили в санкционный список Минфина США, а доля в «ТПС Недвижимость» перешла к его сестре Лилии, — сообщает Forbes.
По данным «Контур.Фокуса», холдинг TPS Real Estate управляет компанией «ТПС Недвижимость», в которую входит ТРЦ «Галерея Новосибирск».
Первое место рейтинга, как и в прошлом году, заняла жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Светлана Батурина с состоянием 1,2 миллиарда долларов, что на 100 миллионов больше, чем в прошлом году. Замыкает список теннисистка Мария Шарапова, доход которой оценивается в 200 миллионов долларов.
Ранее известный рэпер из Новосибирска Элджей вошёл в список самых богатых и успешных звёзд по версии Forbes.