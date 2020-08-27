Путин открыл участок трассы «Таврида» в Крыму

Владимир Путин сегодня принял участие в открытии участка автодороги «Таврида» в Крыму. Президент лично проехал за рулем «Ауруса» по новому построенному участку. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Уточняется, что Путин также осмотрел информационные стенды об этапах строительства трассы и кратко побеседовал с рабочими и главным технологом АО «ВАД» Андреем Волковым.
— Надо съезды сделать к берегу, особенно когда туристический поток идет. Ведь люди едут не в Симферополь, они едут на южный берег, на море, поэтому нужно съезды делать, — заметил президент в беседе.
Волков ответил, что съезды уже запланированы проектом и будут построены. До конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 км от Керчи до Севастополя.
Четырехполосная автомобильная дорога «Таврида» располагается в границах двух субъектов Российской Федерации — в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополе. Завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года. До конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 км от Керчи до Севастополя.