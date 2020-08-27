Путин открыл участок трассы «Таврида» в Крыму

Владимир Путин сегодня принял участие в открытии участка автодороги «Таврида» в Крыму. Президент лично проехал за рулем «Ауруса» по новому построенному участку. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Уточняется, что Путин также осмотрел информационные стенды об этапах строительства трассы и кратко побеседовал с рабочими и главным технологом АО «ВАД» Андреем Волковым.



— Надо съезды сделать к берегу, особенно когда туристический поток идет. Ведь люди едут не в Симферополь, они едут на южный берег, на море, поэтому нужно съезды делать, — заметил президент в беседе.

