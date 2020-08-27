27 августа четверг
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 75.54
eur 89.23
Тема дняНайдено тело 14-летнего подростка

Все новости

Все новости

Путин открыл участок трассы «Таврида» в Крыму

Президент проверил дорогу, проехав за рулем «Ауруса»

1 936
134Обсудить

Поделиться

Владимир Путин поручил сделать от трассы съезды к морю

Владимир Путин поручил сделать от трассы съезды к морю

Владимир Путин сегодня принял участие в открытии участка автодороги «Таврида» в Крыму. Президент лично проехал за рулем «Ауруса» по новому построенному участку. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Уточняется, что Путин также осмотрел информационные стенды об этапах строительства трассы и кратко побеседовал с рабочими и главным технологом АО «ВАД» Андреем Волковым.

— Надо съезды сделать к берегу, особенно когда туристический поток идет. Ведь люди едут не в Симферополь, они едут на южный берег, на море, поэтому нужно съезды делать, — заметил президент в беседе.

Волков ответил, что съезды уже запланированы проектом и будут построены. До конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 км от Керчи до Севастополя.

Четырехполосная автомобильная дорога «Таврида» располагается в границах двух субъектов Российской Федерации — в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополе. Завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года. До конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 км от Керчи до Севастополя.

Дорога будет сдана в декабре 2020 года

Дорога будет сдана в декабре 2020 года

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Владимир ПутинКрым
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (134)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!