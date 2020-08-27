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В Новосибирске на орешнике и иве появились почки

Объясняем, что происходит

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Весна в этом году была слишком ранняя, поэтому некоторые растения решили распуститься второй раз

Весна в этом году была слишком ранняя, поэтому некоторые растения решили распуститься второй раз

В Дзержинском районе около Спортивной школы олимпийского резерва по биатлону у некоторых растений второй раз за год набухли почки. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— На иве и на орешнике снова появились почки. Природа чудит, — написал он.

Ранее, в середине августа, на дачах Академгородка внезапно зацвела черёмуха. Тогда эксперт объяснил эту аномалию слишком тёплой весной.

— Весна была сильно ранняя и тёплая, поэтому происходят такие аномалии. Черёмуха должна была зацвести в мае, если говорим о ранних сортах, или в начале июня, если это поздний сорт. А в этом году всё произошло слишком рано. Вегетация сейчас должна заканчиваться, а тепло продолжается, и осадки выпадают. Что происходит с растением? Оно продолжает расти. И получилось длинное лето. Некоторые веточки могут начать цвести, — рассказывал директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков.

Он также подчёркивал, что ничего особо страшного в этом нет. Однако в следующем году растения могут не расцвести, и у них будет меньше плодов.

В прошлом ноябре прямо перед морозами в Новосибирске на деревьях появились зелёные листья.

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летоцветениенабухшие почки
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