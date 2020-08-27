Вертолёт «Терминатор» и булочки от военных: 10 лучших фото с армейского форума в Толмачёво

В Новосибирске на военном аэродроме в аэропорту Толмачёво 27 августа открылся Международный военно-технический форум «Армия-2020», который продлится три дня. За это время жителям города покажут более 100 единиц новейшей военной техники и самую современную экипировку военных. Кроме того, на аэродроме пройдут показательные выступления военнослужащих. Наш фотокорреспондент побывал на форуме одним из первых. Публикуем лучшие фотографии.