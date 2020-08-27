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Вертолёт «Терминатор» и булочки от военных: 10 лучших фото с армейского форума в Толмачёво

Десятки новосибирцев приехали посмотреть на новейшую технику

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Форум продлится до 29 августа

Форум продлится до 29 августа

В Новосибирске на военном аэродроме в аэропорту Толмачёво 27 августа открылся Международный военно-технический форум «Армия-2020», который продлится три дня. За это время жителям города покажут более 100 единиц новейшей военной техники и самую современную экипировку военных. Кроме того, на аэродроме пройдут показательные выступления военнослужащих. Наш фотокорреспондент побывал на форуме одним из первых. Публикуем лучшие фотографии.

На форуме демонстрировали новейшее оружие, которое могли пощупать даже дети

На форуме демонстрировали новейшее оружие, которое могли пощупать даже дети

Среди техники можно увидеть бронированные автомобили&nbsp;«Тайфун-К» и «Тигр», новейшую машину разминирования и охраны стратегических ракетных комплексов «Листва», а также ударные вертолёты&nbsp;Ми-8АМТШ-В «Терминатор»<br>

Среди техники можно увидеть бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тигр», новейшую машину разминирования и охраны стратегических ракетных комплексов «Листва», а также ударные вертолёты Ми-8АМТШ-В «Терминатор»

Форум форумом, а масочный режим никто не отменял

Форум форумом, а масочный режим никто не отменял

Впервые на площадке развернули настоящий полевой армейский хлебозавод, на котором военные повара выпекают хлеб для посетителей форума<br>

Впервые на площадке развернули настоящий полевой армейский хлебозавод, на котором военные повара выпекают хлеб для посетителей форума

На открытой площадке военные продемонстрируют, как работают некоторые виды техники. Например, развернутая многоуровневая система воздушного контроля и защиты, состоящая из комплексов С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», «Панцирь-С1»

На открытой площадке военные продемонстрируют, как работают некоторые виды техники. Например, развернутая многоуровневая система воздушного контроля и защиты, состоящая из комплексов С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», «Панцирь-С1»

Многое из представленной техники можно не только потрогать, но даже посидеть внутри

Многое из представленной техники можно не только потрогать, но даже посидеть внутри

А форму разрешают примерить даже самым маленьким гостям выставки

А форму разрешают примерить даже самым маленьким гостям выставки

По наблюдениям нашего корреспондента, в отличие от прошлого года, на этот раз представлено гораздо меньше авиационной техники — всего один самолёт и 4 вертолёта

По наблюдениям нашего корреспондента, в отличие от прошлого года, на этот раз представлено гораздо меньше авиационной техники — всего один самолёт и 4 вертолёта

Кстати говоря, организаторы настоятельно рекомендуют оставлять свои автомобили на парковке Экспоцентра. Оттуда курсирует специальный автобус до аэродрома&nbsp;

Кстати говоря, организаторы настоятельно рекомендуют оставлять свои автомобили на парковке Экспоцентра. Оттуда курсирует специальный автобус до аэродрома 

В прошлом году форум проходил в июне. Однако в этом году его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

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выставка техникивоенный форумАрмия-2020
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