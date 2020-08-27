ВОЗ предупредила, что смертность от COVID-19 вырастет к зиме

Смертность от COVID-19 может возрасти к зиме. Об этом сегодня заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге. Ранее он уже говорил об «испытаниях», которые принесет осень. В частности, об открытии школ. 31 августа Всемирная организация здравоохранения проведет большую конференцию, посвященную открытию учебных заведений.



— Риск повторной волны заболевания никуда не делся. В последние два месяца еженедельное число новых случаев в регионе неуклонно увеличивается. В первую неделю августа было зафиксировано на 40 тысяч случаев больше, чем за тот же период в июне, когда количество новых случаев было минимальным. Сегодня в Европейском регионе ежедневно регистрируется в среднем более 26 тысяч новых случаев COVID-19. Отчасти такая статистика обусловлена смягчением мер в сфере охраны общественного здоровья и регулирования жизни общества: при снятии властями части ограничений люди начинают вести себя более беспечно, — считает Ханс Клюге.

