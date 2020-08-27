Как бюджетно съездить в Крым и где найти пустые пляжи: прямой эфир с сибирячкой

Курортный сезон в Крыму начался в середине июня — там отменили самоизоляцию для российских туристов и обязательную обсервацию. После этого побережья Чёрного моря стали постепенно заполняться туристами до такой степени, что начало казаться — Крым скоро треснет.



Опустел ли Крым после того, как возобновили международные рейсы в Турцию? Как можно бюджетно отдохнуть на Черноморском побережье? Где жить и на чём передвигаться? На эти и другие вопросы ответит наша бывшая коллега — Александра. Ведь она совсем недавно летала в Крым.