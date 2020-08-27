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Как бюджетно съездить в Крым и где найти пустые пляжи: прямой эфир с сибирячкой

Девушка поделится советами и расскажет, как отдыхают россияне на Черноморском побережье

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Лето подходит к концу, а вы ещё не съездили в отпуск? Подключайтесь к нашему эфиру, чтобы узнать всё про бюджетный отдых

Лето подходит к концу, а вы ещё не съездили в отпуск? Подключайтесь к нашему эфиру, чтобы узнать всё про бюджетный отдых

Курортный сезон в Крыму начался в середине июня — там отменили самоизоляцию для российских туристов и обязательную обсервацию. После этого побережья Чёрного моря стали постепенно заполняться туристами до такой степени, что начало казаться — Крым скоро треснет.

Опустел ли Крым после того, как возобновили международные рейсы в Турцию? Как можно бюджетно отдохнуть на Черноморском побережье? Где жить и на чём передвигаться? На эти и другие вопросы ответит наша бывшая коллега — Александра. Ведь она совсем недавно летала в Крым.

Прямой эфир начнётся в 18:30 в аккаунте Instagram.

Александра расскажет, как сэкономить на дороге и жилье во время путешествия по Крыму

Александра расскажет, как сэкономить на дороге и жилье во время путешествия по Крыму

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О том, как наплыв туристов выглядит с точки зрения жителей самого Крыма, можно прочитать в материале Алёны Хазинуровой из Севастополя.

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Крымлетопрямой эфир
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