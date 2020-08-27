Министр здравоохранения НСО рассказал, будут ли прививать от коронавируса учителей и соцработников региона

В Новосибирской области от коронавируса планируют прививать врачей, учителей, а также социальных работников.
О таких планах со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ сообщил сегодня, 27 августа, на брифинге министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.
— Пока нормативных документов, где было бы чётко регламентировано, что будут прививаться именно медицинские работники и работники образования, нет. Но опять же Татьяна Александровна Голикова (заместитель председателя правительства РФ) на заседании правительства, которое проводил президент, также подтвердила, что это будут работники здравоохранения, образования, а также ещё и социальной сферы. Впервые вчера было озвучено, что ещё и социальной сферы, — объяснил министр.
Сегодня стало известно, что в Новосибирской области почти у каждого пятого жителя выработан иммунитет к коронавирусу.
Позавчера главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал о том, в каких случаях человек может второй раз заразиться коронавирусом. По его словам, такие случаи уже есть.