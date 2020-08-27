Министр здравоохранения НСО рассказал, будут ли прививать от коронавируса учителей и соцработников региона

Сегодня стало известно, что в Новосибирской области почти у каждого пятого жителя выработан иммунитет к коронавирусу.



Позавчера главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал о том, в каких случаях человек может второй раз заразиться коронавирусом. По его словам, такие случаи уже есть.