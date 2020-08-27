Путин заявил о проблемах с коронавирусными выплатами медикам в Новосибирске — что ему ответил Константин Хальзов

Сегодня, 27 августа, во время брифинга с журналистами Константин Хальзов заявил, что порядок получения выплат в регионе такой же, как и во всей стране.

— Вся Российская Федерация работает строго в рамках двух документов — это Указ президента и Постановление правительства, где очень четко прописаны все те документы, которые необходимо предоставить медикам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, для последующей подачи в фонд социального страхования. Вся страна работает в одинаковых условиях. Почему прозвучала Новосибирская область — я думаю, в связи с тем, что вопрос организации подач и сбора документов был поднят руководителем нашей первой поликлиники. Мы здесь ничем не отличаемся. Для подтверждения могу сказать, что на территории области зарегистрировано 1038 случаев заболевания среди медработников, уже подано в фонд 732 обращения, а по 528 обращениям уже были выплаты, — заключил Хальзов.

В начале мая НГС рассказывал историю водителя скорой помощи Искитимской центральной городской больницы, который получил мизерную надбавку за работу с COVID-19 — около 250 рублей. В Новосибирской области 28 больниц, сотрудники которых заболели коронавирусной инфекцией.

