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Новосибирец бесплатно отапливал церкви — теперь от него требуют 5 миллионов за благотворительность

Экс-директор Южно-Кузбасской ГРЭС уже пошёл под суд

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Сергея Мирошникова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями&nbsp;

Сергея Мирошникова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями 

Новосибирец пошёл под суд за бесплатную поставу тепла в храмы

В Калманский районный суд Кемеровской области поступило уголовное дело в отношении жителя Новосибирска, экс-директора Южно-Кузбасского ГРЭС Сергея Мирошникова — его обвиняют в превышении должностных полномочий.

В чём обвиняют бывшего директора

Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе суда, Мирошников, будучи директором ГРЭС, не имел право принимать решения и заключать договоры об оказании благотворительной помощи, однако он в течение пяти лет бесплатно поставлял тепло в три организации.

— В результате противоправных действий Мирошникова всего указанным организациям было поставлено тепловой энергии на общую сумму 5 миллионов 22 тысячи 675 рублей. В отсутствие договоров теплоснабжения по горячей воде с тремя организациями поставленная им тепловая энергия не была учтена в отчётности коммерческой организации как реализованная, а отнесена к потерям, что привело к существенному нарушению прав и законных интересов организации, — сообщили в суде.

Почему он поставлял тепло бесплатно

Адвокат Мирошникова Константин Чесноков пояснил, что речь идёт о поставке тепла в храмы городов Осинники и Калтан, а также в спортивный клуб вольной борьбы в Осинниках. Представитель обвиняемого пояснил, что тепло в эти организации поставляли с 2011 года, Мирошников стал директором Южно-Кузбасского ГРЭС в 2014 году.

— Он устраивается туда на работу, ему подчинённые докладывают: «У нас такая ситуация, мы бесплатно поставляем тепло в такие учреждения», — объяснил Чесноков. — Через месяц в компанию приезжают учредители из Москвы, он им рассказывает о такой благотворительности. У него спросили, была ли раньше такая ситуация, если было — значит продолжай так делать. Эти москвичи встречаются с мэрами городов и настоятелями храмов, все его благодарят [за поставку тепла], все всё знают, получается.

Когда появилось уголовное дело

В 2019 году Мирошников уволился по собственному желанию и буквально через несколько месяцев, после проверки в компании, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

— Эти храмы — единственное место, куда можно прийти людям помолиться, — продолжает Чесноков. — К тому же это было не его решение, всё было согласовано с москвичами. Помимо того, что Мирошникова сейчас могут осудить, эти пять миллионов заберут из его личных денег.

В Южно-Кузбасском ГРЭС отказались от комментариев, сославшись на то, что в настоящее время делом занимаются следственные органы.

В этом году уголовное дело за превышение должностных полномочий завели на бывшего мэра города Оби из-за того, что он незаконно отменил постановления о признании аварийными и подлежащими сносу 30 многоквартирных домов. По этой же статье недавно привлекли к уголовной ответственности экс-главу Новосибирского облсуда Римму Шатовкину.

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