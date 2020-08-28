Новосибирец бесплатно отапливал церкви — теперь от него требуют 5 миллионов за благотворительность

— В результате противоправных действий Мирошникова всего указанным организациям было поставлено тепловой энергии на общую сумму 5 миллионов 22 тысячи 675 рублей. В отсутствие договоров теплоснабжения по горячей воде с тремя организациями поставленная им тепловая энергия не была учтена в отчётности коммерческой организации как реализованная, а отнесена к потерям, что привело к существенному нарушению прав и законных интересов организации, — сообщили в суде.

Почему он поставлял тепло бесплатно

Адвокат Мирошникова Константин Чесноков пояснил, что речь идёт о поставке тепла в храмы городов Осинники и Калтан, а также в спортивный клуб вольной борьбы в Осинниках. Представитель обвиняемого пояснил, что тепло в эти организации поставляли с 2011 года, Мирошников стал директором Южно-Кузбасского ГРЭС в 2014 году.

— Он устраивается туда на работу, ему подчинённые докладывают: «У нас такая ситуация, мы бесплатно поставляем тепло в такие учреждения», — объяснил Чесноков. — Через месяц в компанию приезжают учредители из Москвы, он им рассказывает о такой благотворительности. У него спросили, была ли раньше такая ситуация, если было — значит продолжай так делать. Эти москвичи встречаются с мэрами городов и настоятелями храмов, все его благодарят [за поставку тепла], все всё знают, получается.