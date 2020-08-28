Новосибирец бесплатно отапливал церкви — теперь от него требуют 5 миллионов за благотворительность

Новосибирец пошёл под суд за бесплатную поставу тепла в храмы
В Калманский районный суд Кемеровской области поступило уголовное дело в отношении жителя Новосибирска, экс-директора Южно-Кузбасского ГРЭС Сергея Мирошникова — его обвиняют в превышении должностных полномочий.
В чём обвиняют бывшего директора
Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе суда, Мирошников, будучи директором ГРЭС, не имел право принимать решения и заключать договоры об оказании благотворительной помощи, однако он в течение пяти лет бесплатно поставлял тепло в три организации.
— В результате противоправных действий Мирошникова всего указанным организациям было поставлено тепловой энергии на общую сумму 5 миллионов 22 тысячи 675 рублей. В отсутствие договоров теплоснабжения по горячей воде с тремя организациями поставленная им тепловая энергия не была учтена в отчётности коммерческой организации как реализованная, а отнесена к потерям, что привело к существенному нарушению прав и законных интересов организации, — сообщили в суде.
Почему он поставлял тепло бесплатно
Адвокат Мирошникова Константин Чесноков пояснил, что речь идёт о поставке тепла в храмы городов Осинники и Калтан, а также в спортивный клуб вольной борьбы в Осинниках. Представитель обвиняемого пояснил, что тепло в эти организации поставляли с 2011 года, Мирошников стал директором Южно-Кузбасского ГРЭС в 2014 году.
— Он устраивается туда на работу, ему подчинённые докладывают: «У нас такая ситуация, мы бесплатно поставляем тепло в такие учреждения», — объяснил Чесноков. — Через месяц в компанию приезжают учредители из Москвы, он им рассказывает о такой благотворительности. У него спросили, была ли раньше такая ситуация, если было — значит продолжай так делать. Эти москвичи встречаются с мэрами городов и настоятелями храмов, все его благодарят [за поставку тепла], все всё знают, получается.
Когда появилось уголовное дело
В 2019 году Мирошников уволился по собственному желанию и буквально через несколько месяцев, после проверки в компании, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
— Эти храмы — единственное место, куда можно прийти людям помолиться, — продолжает Чесноков. — К тому же это было не его решение, всё было согласовано с москвичами. Помимо того, что Мирошникова сейчас могут осудить, эти пять миллионов заберут из его личных денег.
В Южно-Кузбасском ГРЭС отказались от комментариев, сославшись на то, что в настоящее время делом занимаются следственные органы.
В этом году уголовное дело за превышение должностных полномочий завели на бывшего мэра города Оби из-за того, что он незаконно отменил постановления о признании аварийными и подлежащими сносу 30 многоквартирных домов. По этой же статье недавно привлекли к уголовной ответственности экс-главу Новосибирского облсуда Римму Шатовкину.