Почти у каждого пятого жителя Новосибирской области обнаружили иммунитет к коронавирусу

В Новосибирской области почти у каждого пятого жителя выработан иммунитет к коронавирусу, сообщил на брифинге сегодня, 27 августа, министр здравоохранения региона Константин Хальзов.



— По данным Александра Щербатова (главы Роспотребнадзора Новосибирской области), мы близки к цифре в 20%. Они проводят независимое исследование из числа здоровых людей. Поэтому подтверждаем, что цифра в 20% — это наш коллективный иммунитет, — рассказал Хальзов.

В понедельник, 17 августа, сообщалось, что у каждого шестого новосибирца находят антитела к коронавирусу.