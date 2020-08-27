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Почти у каждого пятого жителя Новосибирской области обнаружили иммунитет к коронавирусу

Исследование проводится среди здоровых людей

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Ещё 10 дней назад коллективный иммунитет был только у 17% жителей

Ещё 10 дней назад коллективный иммунитет был только у 17% жителей

В Новосибирской области почти у каждого пятого жителя выработан иммунитет к коронавирусу, сообщил на брифинге сегодня, 27 августа, министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— По данным Александра Щербатова (главы Роспотребнадзора Новосибирской области), мы близки к цифре в 20%. Они проводят независимое исследование из числа здоровых людей. Поэтому подтверждаем, что цифра в 20% — это наш коллективный иммунитет, — рассказал Хальзов.

В понедельник, 17 августа, сообщалось, что у каждого шестого новосибирца находят антитела к коронавирусу.

На этой неделе новосибирским фитнес-центрам разрешили возобновить работу, но они должны будут соблюдать меры санитарной безопасности. НГС поговорил с представителями трёх клубов — они рассказали, как теперь изменится их работа.

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