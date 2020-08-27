Путин обсудил актуальные для России темы. Их всего две

Привет, друзья! Мы начинаем трансляцию большого интервью Владимира Путина «России 24»: президент ответит «на основные вопросы по актуальным на сегодняшний день темам» — так заявлено в анонсе.
Интервью проведет Сергей Брилев — заместитель генерального директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам. Начало ориентировочно в 14:00 мск.
Сегодняшнее интервью президента ранее не анонсировалось. Как вы, наверное, помните, последние месяцы Путин частенько выходил в прямое вещание из-за ситуации с коронавирусом: оперативные совещания с оперштабом и правительством, обращения к нации транслировались с марта по июнь практически каждую неделю. Тем интереснее, какие заявления сегодня сделает глава государства.
Каждый год летом Владимир Путин проводит прямую линию, отвечая на вопросы россиян. В этом году мероприятие сдвинулось на неопределенный срок из-за коронавируса. Впрочем, в Кремле пообещали провести ее до конца года.
Телеканал «Россия 1» во время передачи «60 минут» показал небольшой анонс интервью Путина. Речь шла о протестах в Белоруссии:
— Необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, надеюсь, и не будет, и с этим согласны и в Москве, и в Минске, — ответил президент на вопрос журналиста. — Ситуация в Белоруссии сейчас выравнивается.
Путин также добавил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.
Путин также отметил, что РФ по просьбе Александра Лукашенко сформировала резерв из правоохранителей для возможной помощи.
Пока мы с вами ждем интервью Путина, председатель правительства Михаил Мишустин раздает деньги на премии медикам, жилье сиротам и новые дороги.
- Только что на заседании кабмина было объявлено о выделении более 2 миллиардов рублей на обеспечение жильем детей-сирот в регионах с наиболее сложной ситуацией. В списке — Алтайский край, Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Курганская и Псковская области, Чувашия;
- 22 миллиарда рублей пойдут на августовские выплаты медикам за борьбу с коронавирусом. Более 320 миллионов рублей — на выплаты медикам из центров ФМБА. Более 1,8 миллиарда рублей — соцработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом;
- 200 миллионов рублей получит Забайкальский край на строительство модульных пожарных депо и на покупку новых пожарных автомобилей;
- на дороги выделят порядка 5 миллиардов рублей: 3,5 миллиарда — в рамках нацпроекта на новые дороги в Магнитогорске и Тюмени. Еще 1,5 миллиарда рублей — на реконструкцию тоннеля в Республике Северная Осетия — Алания, а также строительство автодорожного обхода Хабаровска.
Интервью начинается. Оно было записано в резиденции Путина в Ново-Огарево.
О второй волне коронавируса
— Речь идет о развитии эпидемиологической ситуации. Понятно, почему цифры в Европе пошли вверх — курортный сезон, скопление людей. Поэтому мы наблюдаем в некоторых странах рост случаев.
— Вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию. Но надеюсь, во-первых, что этого не произойдёт всё-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся. У нас, в общем, достаточно много заболевших людей, но у нас один из самых низких в мире показателей по смертности. И это не что иное, как проявление готовности нашей системы здравоохранения, возможности мобилизации и своевременности принимаемых решений по купированию угроз.
Я ещё раз с восхищением хочу сказать о работе наших медиков. Вообще это в традициях всех народов России, русского народа и других народов — мобилизовываться, когда приходит какая-то общая угроза. Так и получилось на этот раз. Но надо отдать должное и органам власти и на федеральном уровне, и на региональном, достаточно быстро удалось мобилизовать необходимые ресурсы и сконцентрировать их на решении основных задач.
И потом во главу угла, я много раз об этом сказал, мы поставили главное — жизнь и здоровье людей. И вот эта общая мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения привели к тому, что нам удалось пройти пик — я надеюсь, что нам удалось пройти пик — вспышки заболевания и создать необходимые условия для дальнейшей работы.
Но я все время говорю об этом, когда предоставляется возможность публично…
— Это одна из русских традиций: мобилизовываться, когда нужна какая-то помощь, — Путин о работе врачей в борьбе с коронавирусом.
— Я надеюсь, что нам удалось пройти пик вспышки заболевания и создать условия для дальнейшей работы. Сейчас я хочу обратиться к гражданам и попросить их, несмотря ни на какие-то неудобства, помнить, что вирус никуда не делся, и соблюдать ограничительные меры, — Владимир Путин.
Путин еще раз напомнил, что в России создан запас средств индивидуальной защиты, масок, медикаментов — это всё на случай новой вспышки.
О новой вакцине от коронавируса
— Мы прошли и доклинические, и клинические испытания на животных, на добровольцах, и совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна, слава богу. И дочка моя чувствует себя хорошо.
— Она, кстати, советовалась с вами, не советовалась? Взрослый человек, понятно.
— Она взрослый человек. Она просто сказала, что приняла такое решение.
— Доброволец или часть работы?
— Как доброволец, и ей с учётом её профессии нужно.
— Это та дочь, которая занимается медико-биологическими делами?
— Она общается с большим количеством людей, и, конечно, ей для того, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищённой.
Да, я сказал, что у неё температура была 38,4 в первый день, во второй день — 37 с небольшим, и всё. И после второй прививки (через 21 день) тоже был небольшой подъём температуры, но всё нормально. Я с ней только что разговаривал по телефону, чувствует себя хорошо. Слава богу, всё нормально.
Повторяю ещё раз, исследования будут продолжаться, но у нас всё происходит в рамках российского закона, который вполне соответствует международным практикам. У нас в сентябре должна появиться ещё одна вакцина.
Вторая вакцина от коронавируса будет в сентябре, ее разрабатывает новосибирский центр «Вектор». Возможно, между вакцинами будет конкуренция — Путин.
О проблемах экономики на фоне коронавируса: некоторые предприятия не попали в список нуждающихся в помощи, но в целом отрасли, где работают миллионы людей (сельское хозяйство, строительство), — всё было сделано, чтобы их защитить. По экспертным прогнозам, инфляция будет на уровне 3,4%.
— Я знаю, что некоторые предприятия не попали, допустим, в перечень, в число тех, кто получает поддержку от государства, но реально пострадали. И конечно, правительство должно об этом думать и принимать соответствующие своевременные решения. Но в целом, повторяю, и поддержка малого бизнеса, и поддержка отдельных крупных отраслей (сельское хозяйство, автопром, строительство и так далее, а там работают сотни тысяч, миллионы людей, там кооперационные цепочки) — всё-таки всё это было сделано, и сделано своевременно, и имело свою отдачу. Смотрите, у нас и макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут. У нас, несмотря на предсказания того, что будут большие колебания, у нас 3,4 процента инфляция только на сегодня. И по экспертным прогнозам где-то и будет примерно 3,4–3,41.
О протестах в Белоруссии
— На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно, чем многие другие страны: европейские и американские. Мы действительно достаточно объективно — с обеих сторон — освещаем события в Белоруссии и считаем, что это дело белорусского народа. Это самая близкая к нам страна, у нас теснейшая кооперация в промышленности, родственные связи. 90% сельхозпродукции Белоруссии приходится на российский рынок. Мы исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла найти выход. Если люди вышли на улицы, с ними должны считаться. Кстати говоря, президент Белоруссии же сказал, что готов к конституционной реформе и, возможно, новым выборам. Но за рамки действующих законов выходить нельзя.
— В рамках договоров ОДКБ и союзного договора Россия и Белоруссия должны оказывать друг другу помощь в защите суверенитета и границ. Лукашенко поставил вопрос, что при необходимости Россия окажет помощь. Он попросил составить определенный силовой резерв — я это сделал. Но резерв не будет использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут границы, нарушая законы. Сейчас необходимости в использовании резерва нет, мы его не используем, — Путин.
Президент также отметил, что правоохранительные органы в Белоруссии ведут себя «достаточно сдержанно».
— Ситуация выравнивается. Я надеюсь, что проблемы будут решаться в рамках правового поля, — резюмировал Путин.
На этом интервью закончилось.
Кстати, сейчас Владимир Путин находится в Крыму. Он запустит движение по новому участку автодороги «Таврида».
На этом мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо, что были с нами и до новых встреч!