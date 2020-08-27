Путин обсудил актуальные для России темы. Их всего две

— Речь идет о развитии эпидемиологической ситуации. Понятно, почему цифры в Европе пошли вверх — курортный сезон, скопление людей. Поэтому мы наблюдаем в некоторых странах рост случаев.



— Вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию. Но надеюсь, во-первых, что этого не произойдёт всё-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся. У нас, в общем, достаточно много заболевших людей, но у нас один из самых низких в мире показателей по смертности. И это не что иное, как проявление готовности нашей системы здравоохранения, возможности мобилизации и своевременности принимаемых решений по купированию угроз.

Я ещё раз с восхищением хочу сказать о работе наших медиков. Вообще это в традициях всех народов России, русского народа и других народов — мобилизовываться, когда приходит какая-то общая угроза. Так и получилось на этот раз. Но надо отдать должное и органам власти и на федеральном уровне, и на региональном, достаточно быстро удалось мобилизовать необходимые ресурсы и сконцентрировать их на решении основных задач.



И потом во главу угла, я много раз об этом сказал, мы поставили главное — жизнь и здоровье людей. И вот эта общая мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения привели к тому, что нам удалось пройти пик — я надеюсь, что нам удалось пройти пик — вспышки заболевания и создать необходимые условия для дальнейшей работы.



Но я все время говорю об этом, когда предоставляется возможность публично…

