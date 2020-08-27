МВД начало проверку из-за госпитализации Навального

Политик до сих пор не пришел в сознание. Клиника, куда доставили Навального, заявила, что результаты анализа указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Российская сторона на это ответила, что в биоматериалах пациента следов отравления не было.



Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Кремль пока не видит причин для начала уголовного расследования обстоятельств отравления Навального, и счел некорректными разговоры о том, что оппозиционера вообще отравили.



— Мой коллега германский сразу стал говорить про вероятность отравления. Мы только частично можем согласиться, потому что он должен был сказать, что также есть вероятность второго, третьего и четвертого вариантов. Это все варианты, которые рассматривались нашими врачами, говорить только об одном мы считаем неверным на этой стадии, — сказал Песков.

