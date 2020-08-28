Циклон уходит: синоптики рассказали, как пройдут последние выходные лета

На последних летних выходных этого года, 29 и 30 августа, синоптики ждут прекращения дождей в Новосибирске.
— Сейчас мы находимся в сфере действия очередного циклона. Он проходит своей центральной частью через наш регион, вызывает местами дожди с грозами. В условиях облачной погоды температурный фон остаётся в целом не очень высоким, ближе к норме или ниже на 1–2 градуса. Мы полагаем, что в ближайшие дни ситуация будет несколько меняться: циклон отойдёт на восток, осадки сохранятся ещё на ближайшие сутки на территории нашей области и смежных регионов, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Сегодня, 28 августа, и в ближайшие два дня днём ожидается температура +21… +23 градуса, ночью +10… +12 градусов.
— 29-го и 30-го осадки маловероятны, мы предполагаем, что они прекратятся, — добавили в Гидрометцентре.
Также в ближайшие дни синоптики ожидают западный и юго-западный ветер силой 3–8 м/с, в порывах — до 13 м/с.
В прошедшую среду во время ливня автомобилисты встали в многокилометровые пробки — дорожную ситуацию оценивали в 9 баллов. А в начале недели после дождя затопило улицы в центре. Посмотрите, как это было, в фоторепортаже НГС.