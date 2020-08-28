Циклон уходит: синоптики рассказали, как пройдут последние выходные лета

На последних летних выходных этого года, 29 и 30 августа, синоптики ждут прекращения дождей в Новосибирске.

— Сейчас мы находимся в сфере действия очередного циклона. Он проходит своей центральной частью через наш регион, вызывает местами дожди с грозами. В условиях облачной погоды температурный фон остаётся в целом не очень высоким, ближе к норме или ниже на 1–2 градуса. Мы полагаем, что в ближайшие дни ситуация будет несколько меняться: циклон отойдёт на восток, осадки сохранятся ещё на ближайшие сутки на территории нашей области и смежных регионов, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.