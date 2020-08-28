28 августа пятница
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 75.24
eur 89.00
Тема дняНайдено тело 14-летнего подростка

Все новости

Все новости

Циклон уходит: синоптики рассказали, как пройдут последние выходные лета

Температура днём может подняться до +23 градусов

2 273
4Обсудить

Поделиться

Циклон скоро покинет Новосибирск

Циклон скоро покинет Новосибирск

На последних летних выходных этого года, 29 и 30 августа, синоптики ждут прекращения дождей в Новосибирске.

— Сейчас мы находимся в сфере действия очередного циклона. Он проходит своей центральной частью через наш регион, вызывает местами дожди с грозами. В условиях облачной погоды температурный фон остаётся в целом не очень высоким, ближе к норме или ниже на 1–2 градуса. Мы полагаем, что в ближайшие дни ситуация будет несколько меняться: циклон отойдёт на восток, осадки сохранятся ещё на ближайшие сутки на территории нашей области и смежных регионов, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Сегодня, 28 августа, и в ближайшие два дня днём ожидается температура +21… +23 градуса, ночью +10… +12 градусов.

— 29-го и 30-го осадки маловероятны, мы предполагаем, что они прекратятся, — добавили в Гидрометцентре.

Также в ближайшие дни синоптики ожидают западный и юго-западный ветер силой 3–8 м/с, в порывах — до 13 м/с.

В прошедшую среду во время ливня автомобилисты встали в многокилометровые пробки — дорожную ситуацию оценивали в 9 баллов. А в начале недели после дождя затопило улицы в центре. Посмотрите, как это было, в фоторепортаже НГС.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дождипогодациклон
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!