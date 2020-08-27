Путин сегодня даст большое интервью «по актуальным темам»

Владимир Путин сегодня даст большое интервью телеканалу «Россия 24». Предполагается, что президент России в эфире ответит на основные вопросы по актуальным на сегодняшний день темам. Телеканал анонсировал начало эфира в 14:00 по московскому времени.



Интервью с президентом проведет Сергей Брилев — заместитель генерального директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам.



Мы будем вести онлайн-трансляцию беседы президента и журналиста. Начинаем в 13:30 по Москве. Подключайтесь, сможете узнать всё самое важное.