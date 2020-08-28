Власти обвинили арендатора земли на Чемской в сжигании мусора — он заявляет, что горела только трава

— Проводилось сжигание деревьев и листьев, которые там были. Сжигали с согласованием с администрацией, с пожарной инспекцией. С мерами предосторожности — выкопав ямы, на нормативном расстоянии от жилых построек. В этот день несколько раз приезжал наряд МЧС и фиксировал, что всё в рамках, в норме. И там вообще вони не было. Там сжигалась только трава, — утверждает Бжишкян. — Там свалка уже больше десяти лет. Мы начали копать, там на глубине около трёх метров просто кучи мусора, и сегодня там продолжают привозить мусор машины.

Компания планирует в ближайшее время огородить территорию, но ждёт, пока собственники уберут с неё гаражи.

В начале августа жители Хилокской мучились от гари из-за пожара на свалке. Его заметили ночью 5 августа. Открытый огонь потушили тогда же, но спустя несколько часов пламя разгорелось с новой силой. Дым от тлеющего мусора затянул трассу и добрался до Советского района и Бердска, а уровень загрязнения воздуха серьёзно повысился. Новосибирский фотограф запечатлел эту дымовую завесу, накрывшую левобережье, с высоты — кадры впечатлили многих.