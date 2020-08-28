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Власти обвинили арендатора земли на Чемской в сжигании мусора — он заявляет, что горела только трава

Местные жители жаловались на вонь из-за горения на прошлых выходных

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Жители Чемской пожаловались на вонь в прошедшее воскресенье

Жители Чемской пожаловались на вонь в прошедшее воскресенье

В Новосибирске администрация Кировского района начала проверку из-за сжигания мусора у дома на улице Чемской, 2 — местные жители в прошедшее воскресенье пожаловались на удушающую вонь и сняли работы на видео.

— Должностными лицами отдела — районной административно-технической инспекции администрации Кировского района — был проведен осмотр территории, в ходе которого факт сжигания мусора подтвердился, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска. — В настоящее время проводится проверка в рамках административного законодательства по привлечению ООО «Заря» к административной ответственности по факту несвоевременной уборки территории от мусора и его сжигания.

Участок земли, на котором жгли мусор, принадлежит по договору аренды компании «Заря». Как рассказал корреспонденту НГС директор компании Гайк Бжишкян, сжигание было согласовано и с администрацией, и с пожарными, а на этой территории планируется строительство парковки.

— Проводилось сжигание деревьев и листьев, которые там были. Сжигали с согласованием с администрацией, с пожарной инспекцией. С мерами предосторожности — выкопав ямы, на нормативном расстоянии от жилых построек. В этот день несколько раз приезжал наряд МЧС и фиксировал, что всё в рамках, в норме. И там вообще вони не было. Там сжигалась только трава, — утверждает Бжишкян. — Там свалка уже больше десяти лет. Мы начали копать, там на глубине около трёх метров просто кучи мусора, и сегодня там продолжают привозить мусор машины.

Компания планирует в ближайшее время огородить территорию, но ждёт, пока собственники уберут с неё гаражи.

В начале августа жители Хилокской мучились от гари из-за пожара на свалке. Его заметили ночью 5 августа. Открытый огонь потушили тогда же, но спустя несколько часов пламя разгорелось с новой силой. Дым от тлеющего мусора затянул трассу и добрался до Советского района и Бердска, а уровень загрязнения воздуха серьёзно повысился. Новосибирский фотограф запечатлел эту дымовую завесу, накрывшую левобережье, с высоты — кадры впечатлили многих.

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воньпроверкасжигание мусора
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