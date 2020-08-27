В Новосибирске отремонтировали коллектор, из-за которого по Фабричной плавали машины

В Новосибирске закончился ремонт коллектора у Димитровского моста
Директор АО «Горкоммуникации» Сергей Воронин заявил о завершении ремонта коллектора под железнодорожными путями станции Новосибирск-Главный. Из-за его неисправности в прошедшую субботу улицу Фабричную сильно затопило.
Сегодня, 27 августа, стало известно, что «Горкоммуникации» отремонтировали ливневой коллектор, и теперь на Фабричной не должна скапливаться вода.
— В течение трёх недель мы всё исправили. Восстановили лотки, заделали стыки между трубами и пустоты за внутренними поверхностями. В ливнёвой канализации был мусор. От горячей воды разрушился бетон, вымыло междутрубное пространство. Сейчас коллектор работает на 100%. Прослужит долго. В воскресенье на полную начнет работать, вода не будет скапливаться, если даже дождь будет. Были установлены дренажные трубы, — объяснил Воронин.
Сметная стоимость ремонта составила 9 миллионов рублей. По словам Воронина, ливнёвка может прослужить до 10 лет и больше, если не сбрасывать в неё горячую воду.
Горячая вода и реагенты — два основных фактора, влияющих на сокращение срока эксплуатации коллекторов.
— Главная причина неисправности этого коллектора в том, что теплосети сбрасывают дренажную воду высокой температуры в этот коллектор. С течением времени лотковая часть исчезла, размыло бетон, осталась одна арматура. Новосибирск — единственный город в России, где теплосети сбрасывают дренажи в ливнёвку. У них должна быть своя технологическая линия. Но исторически сложилось, что вот так. Ничего не сделаешь. Вы же видите, что весь город зимой парит, а парит откуда? Из ливневых решеток. А горячая вода откуда там? Из теплосетей, — объяснил начальник службы эксплуатации инженерных сооружений МУП «УЗСПТС» Андрей Мальцев.
Последний раз сильный ливень подтапливал город 19 августа — мы рассказывали и показывали, как Новосибирск переживает непогоду.