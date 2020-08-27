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Грузовик лёг на бок на Бердском шоссе: водителя увезли с травмой, пробки растянулись на 12 километров

«Мицубиси» врезался в фуру перед аварией

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Авария случилась недалеко от здания на Бердском шоссе, 550&nbsp;

Авария случилась недалеко от здания на Бердском шоссе, 550 

Из-за аварии под Новосибирском собрались многокилометровые пробки

Сегодня днём, 27 августа, на Бердском шоссе столкнулись два грузовых автомобиля, один из них лёг на бок — после ДТП собралась огромная пробка.

— Грузовичек «Мицубиси» выехал навстречку против «Скании». Парня с «Мицубиси» увезли с черепно-мозговой, — сообщают аварийные комиссары из компании «Альянс».

По данным сервиса 2ГИС, пробки к месту аварии собралась в обе стороны по Бердском шоссе — их общая протяжённость составила более 12 километров.

Если вы стали очевидцем этого происшествия сообщите нам в редакцию по телефону +7 923 157-00-00 или через мессенджеры WhatsApp, Viber или Telegram.

Машины столкнулись возле остановки «Посёлок Кирова»

Машины столкнулись возле остановки «Посёлок Кирова»

Накануне Новосибирск тоже сковали длинные пробки - это произошло вчера вечером во время сильного ливня.

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Бердское шоссеаварияпробка
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