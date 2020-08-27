Грузовик лёг на бок на Бердском шоссе: водителя увезли с травмой, пробки растянулись на 12 километров

Сегодня днём, 27 августа, на Бердском шоссе столкнулись два грузовых автомобиля, один из них лёг на бок — после ДТП собралась огромная пробка.

— Грузовичек «Мицубиси» выехал навстречку против «Скании». Парня с «Мицубиси» увезли с черепно-мозговой, — сообщают аварийные комиссары из компании «Альянс».

По данным сервиса 2ГИС, пробки к месту аварии собралась в обе стороны по Бердском шоссе — их общая протяжённость составила более 12 километров.

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