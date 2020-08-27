Одна из компаний Жерара Депардье в Новосибирске закрывается. Объясняем, что случилось

Мосман добавил, что в Новосибирске в сетях «Ашан» и «О'кей» сейчас можно купить товары от Депардье — водку и замороженные продукты. В ближайшее время планируется открытие первого в России ресторана Жерара Депардье — он будет располагаться в Новосибирске.

В мае бизнес Депардье признали пострадавшим от пандемии коронавируса. Он мог рассчитывать на помощь от государства в виде отсрочки по налогам, но оказалось, что ему это не нужно.

Жерар Депардье получил новосибирскую прописку 3 декабря 2018 года. Позже, в июне 2019 года, стало известно, что налоговая заблокировала счета актёра в трёх банках: ВТБ, Газпромбанке и КС Банке. После этого бизнес-партнёр Депардье объяснил, что такая ситуация абсолютно стандартная, потому что налоговый орган при проверке, если у него возникает спорный момент, производит ограничение.



В январе этого года в эфире программы «Вечерний Ургант» актёр признался, что Новосибирск любит больше, чем Нью-Йорк.

