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Тема дняНайдено тело 14-летнего подростка

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В новосибирском лесу нашли тело 14-летнего подростка — он пропал два месяца назад

Олег Иванов потерялся 1 июля

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Подростка нашли в 4 километрах от места пропажи

Подростка нашли в 4 километрах от места пропажи

14-летнего новосибирца Олега Иванова нашли мёртвым

Сегодня, 27 августа, новосибирские следователи-криминалисты нашли тело 14-летнего Олега Иванова.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова, мальчика нашли в 4 километрах от места исчезновения.

— При осмотре останков потерпевшего признаков насильственной смерти не установлено. Однако точную причину смерти потерпевшего установит судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказала Кулешова.

Олега Иванова искали с 1 июля. Через четыре дня после исчезновения на поиски мальчика вышли 68 человек, мы публиковали шесть снимков с этих поисков. Территорию осматривали и при помощи полицейского вертолета, однако результатов это не дало. Мальчик плохо ориентировался на местности, у него была слабо развита речь. Волонтеры предполагали, что Олег может находиться на одном из дачных участков в районе места его пропажи. Также следователи возбудили уголовное дело после его пропажи.

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