Новосибирских младшеклассников будут кормить обедом бесплатно — куда пожаловаться, если требуют денег

Задать свои вопросы насчёт бесплатного питания, а также пожаловаться, если школа будет требовать с вас деньги, вы можете на горячей линии регионального Минобра по телефонам: 238-73-82 , 238-73-83 , 238-74-17 , 238-73-85 , 238-73-84 .

Также власти рассказали, как будут питаться дети льготных категорий.

Ученики из малоимущих и многодетных семей — один раз в день будут обеспечены бесплатным горячим питанием, без предоставления удостоверения многодетной семьи, справки о признании семьи малоимущей. Дети-инвалиды и обучающиеся с ограничениями по здоровью (ОВЗ) — будут обеспечиваться бесплатным двухразовым горячим питанием.

Завтра в прямом эфире нашего Instagram на вопросы читателей ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Заранее прислать свой вопрос можно здесь.