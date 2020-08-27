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Новосибирских младшеклассников будут кормить обедом бесплатно — куда пожаловаться, если требуют денег

Публикуем номера телефонов горячей линии

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Также в региональном Минобре рассказали, как будут питаться дети льготных категорий. Справки в школу предоставлять не нужно будет

Также в региональном Минобре рассказали, как будут питаться дети льготных категорий. Справки в школу предоставлять не нужно будет

Новосибирский Минобр создал горячую линию по бесплатному питанию

Новосибирское Министерство образования организовало горячую линию, на которую могут жаловаться родители младшеклассников, если их заставят платить за еду в школе.

— С 1 сентября 2020 года все обучающиеся 1–4-х классов во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Новосибирской области будут обеспечены не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, — цитирует пресс-служба губернатора и правительства НСО министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука.

Задать свои вопросы насчёт бесплатного питания, а также пожаловаться, если школа будет требовать с вас деньги, вы можете на горячей линии регионального Минобра по телефонам: 238-73-82, 238-73-83, 238-74-17, 238-73-85, 238-73-84.

Также власти рассказали, как будут питаться дети льготных категорий.

Ученики из малоимущих и многодетных семей — один раз в день будут обеспечены бесплатным горячим питанием, без предоставления удостоверения многодетной семьи, справки о признании семьи малоимущей. Дети-инвалиды и обучающиеся с ограничениями по здоровью (ОВЗ) — будут обеспечиваться бесплатным двухразовым горячим питанием.

Завтра в прямом эфире нашего Instagram на вопросы читателей ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Заранее прислать свой вопрос можно здесь.

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1 сентябрябесплатное питаниешкола
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