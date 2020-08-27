МЧС выпустило предупреждение о сильных дождях и ветре скоростью 15 м/с

МЧС напоминает, что в лесу во время грозы наиболее безопасным местом будет низина с массивом из невысоких деревьев.

Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Находясь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, молниеотводу, водостокам с крыш, закройте окна и не стойте рядом с ними, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.



— Помните, у молнии есть излюбленные места: высокое одиноко стоящее дерево, стог сена, печная труба, высотное строение, вершина горы. Пребывание рядом с этими местами может быть крайне опасно для жизни, — предостерегают спасатели.



При сильном дожде по возможности лучше остаться в помещении и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Во время грозы рекомендуется закрыть форточки и окна.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не пытайтесь прятаться за рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, а также парковать автомобили вблизи них.

