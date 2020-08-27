27 августа четверг
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 5/10
usd 75.54
eur 89.23
Тема дняНайдено тело 14-летнего подростка

Все новости

Все новости

МЧС выпустило предупреждение о сильных дождях и ветре скоростью 15 м/с

Спасатели напоминают, как себя вести в непогоду

10 291
35Обсудить

Поделиться

Предупреждение объявили на ближайшую ночь

Предупреждение объявили на ближайшую ночь

На Новосибирск надвигаются гроза и шторм

Новосибирское МЧС предупредило горожан о сильных грозах с 27 на 28 августа. По прогнозу синоптиков, ожидаются дожди, местами сильные, грозы, усиление ветра до 15 метров в секунду.

— Такие метеоусловия способствуют возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередачи, падением слабо закреплённых конструкций, дорожно-транспортными происшествиями и ограничением движения на автомобильных дорогах. Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать осторожность в связи с неблагоприятной погодой, — сообщает МЧС.

МЧС напоминает, что в лесу во время грозы наиболее безопасным местом будет низина с массивом из невысоких деревьев.

Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Находясь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, молниеотводу, водостокам с крыш, закройте окна и не стойте рядом с ними, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

— Помните, у молнии есть излюбленные места: высокое одиноко стоящее дерево, стог сена, печная труба, высотное строение, вершина горы. Пребывание рядом с этими местами может быть крайне опасно для жизни, — предостерегают спасатели.

При сильном дожде по возможности лучше остаться в помещении и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Во время грозы рекомендуется закрыть форточки и окна.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не пытайтесь прятаться за рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, а также парковать автомобили вблизи них.

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 112.

Непогода обрушилась на Новосибирск 26 августа. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни не потеплеет.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

грозадождиливнинепогода
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (35)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!