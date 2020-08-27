МЧС выпустило предупреждение о сильных дождях и ветре скоростью 15 м/с

На Новосибирск надвигаются гроза и шторм
Новосибирское МЧС предупредило горожан о сильных грозах с 27 на 28 августа. По прогнозу синоптиков, ожидаются дожди, местами сильные, грозы, усиление ветра до 15 метров в секунду.
— Такие метеоусловия способствуют возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередачи, падением слабо закреплённых конструкций, дорожно-транспортными происшествиями и ограничением движения на автомобильных дорогах. Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать осторожность в связи с неблагоприятной погодой, — сообщает МЧС.
МЧС напоминает, что в лесу во время грозы наиболее безопасным местом будет низина с массивом из невысоких деревьев.
Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.
Находясь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, молниеотводу, водостокам с крыш, закройте окна и не стойте рядом с ними, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
— Помните, у молнии есть излюбленные места: высокое одиноко стоящее дерево, стог сена, печная труба, высотное строение, вершина горы. Пребывание рядом с этими местами может быть крайне опасно для жизни, — предостерегают спасатели.
При сильном дожде по возможности лучше остаться в помещении и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Во время грозы рекомендуется закрыть форточки и окна.
Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не пытайтесь прятаться за рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, а также парковать автомобили вблизи них.
При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 112.
Непогода обрушилась на Новосибирск 26 августа. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни не потеплеет.