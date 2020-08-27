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«Не поделили девушку»: десять парней устроили массовую драку возле кальянной в центре Новосибирска

Один из участников драки после потасовки попросил вызвать скорую

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Мужчины подрались возле входа в кальянную «Абдула, поджигай» на Красном проспекте

Мужчины подрались возле входа в кальянную «Абдула, поджигай» на Красном проспекте

Возле кальянной «Абдула, поджигай» произошла массовая драка

В ночь на 27 августа возле кальянной «Абдула, поджигай» в центре Новосибирска подрались десять человек — сотрудникам бара пришлось вызывать полицию и экипаж ГБР.

— Кальянная прямо под моими окнами находится, где-то в час ночи начала верещать женщина, потом были слышны удары, крики, маты, — рассказывает очевидец драки Виктор. — У меня под окнами постоянно кто-то кричит, но там действительно развернулся какой-то грандиозный махач. Когда я вышел, женщины никакой не было, две группы парней нападали друг на друга, в это же время приехал экипаж ГБР, и парни сразу ушли в кальянную. Дальше было спокойно.

В агентстве безопасности «Гвардия» рассказали, что сотрудники кальянной вызвали экипаж, потому что драка происходила возле заведения.

— Большая компания молодёжи была, — пояснили в агентстве. — Не поделили девушку, из-за неё произошёл конфликт.

Директор кальянной «Абдула, поджигай» Сергей Кавалерчик затруднился пояснить, являлись ли участники драки гостями его заведения.

— Когда они уже подрались, было непонятно, были они у нас в баре или нет, потому что они все извазюканные были в грязи, ливень шёл, — пояснил Кавалерчик. — Такие ребята, все в белых рубашках. То ли день рождения был, то ли свадьба.

Представитель кальянной уточнил, что после драки один из участников конфликта зашёл к ним в заведение и попросил вызвать скорую — у него оказалось вывихнуто плечо.

В полиции также зафиксировали звонок с места происшествия.

— Звонок поступал, но на момент приезда никакой драки не обнаружено. Опросили охранника. Сообщений из больницы о пострадавших не поступало. И заявлений от возможных участников драки также не было, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Если вы стали свидетелем этого инцидента, вы или ваши знакомые были участниками этой драки — сообщите нам на почту news@ngs.ru или по редакционному номеру +7 923 157-00-00 через Whats App или Telegram.

В начале месяца на базе возле Бугринского моста подрались таксист и охранник. По словам очевидцев, первый вооружился ножом, второй — дубинкой. Конфликт произошёл из-за ребёнка охранника, которого стошнило в автомобиле.

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