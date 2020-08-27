«Не поделили девушку»: десять парней устроили массовую драку возле кальянной в центре Новосибирска

Возле кальянной «Абдула, поджигай» произошла массовая драка
В ночь на
— Кальянная прямо под моими окнами находится, где-то в час ночи начала верещать женщина, потом были слышны удары, крики, маты, — рассказывает очевидец драки Виктор. — У меня под окнами постоянно кто-то кричит, но там действительно развернулся какой-то грандиозный махач. Когда я вышел, женщины никакой не было, две группы парней нападали друг на друга, в это же время приехал экипаж ГБР, и парни сразу ушли в кальянную. Дальше было спокойно.
В агентстве безопасности «Гвардия» рассказали, что сотрудники кальянной вызвали экипаж, потому что драка происходила возле заведения.
— Большая компания молодёжи была, — пояснили в агентстве. — Не поделили девушку, из-за неё произошёл конфликт.
Директор кальянной «Абдула, поджигай» Сергей Кавалерчик затруднился пояснить, являлись ли участники драки гостями его заведения.
— Когда они уже подрались, было непонятно, были они у нас в баре или нет, потому что они все извазюканные были в грязи, ливень шёл, — пояснил Кавалерчик. — Такие ребята, все в белых рубашках. То ли день рождения был, то ли свадьба.
Представитель кальянной уточнил, что после драки один из участников конфликта зашёл к ним в заведение и попросил вызвать скорую — у него оказалось вывихнуто плечо.
В полиции также зафиксировали звонок с места происшествия.
— Звонок поступал, но на момент приезда никакой драки не обнаружено. Опросили охранника. Сообщений из больницы о пострадавших не поступало. И заявлений от возможных участников драки также не было, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Если вы стали свидетелем этого инцидента, вы или ваши знакомые были участниками этой драки — сообщите нам на почту news@ngs.ru или по редакционному номеру
В начале месяца на базе возле Бугринского моста подрались таксист и охранник. По словам очевидцев, первый вооружился ножом, второй — дубинкой. Конфликт произошёл из-за ребёнка охранника, которого стошнило в автомобиле.