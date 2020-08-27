«Не поделили девушку»: десять парней устроили массовую драку возле кальянной в центре Новосибирска

В агентстве безопасности «Гвардия» рассказали, что сотрудники кальянной вызвали экипаж, потому что драка происходила возле заведения.

— Большая компания молодёжи была, — пояснили в агентстве. — Не поделили девушку, из-за неё произошёл конфликт.

Директор кальянной «Абдула, поджигай» Сергей Кавалерчик затруднился пояснить, являлись ли участники драки гостями его заведения.

— Когда они уже подрались, было непонятно, были они у нас в баре или нет, потому что они все извазюканные были в грязи, ливень шёл, — пояснил Кавалерчик. — Такие ребята, все в белых рубашках. То ли день рождения был, то ли свадьба.

Представитель кальянной уточнил, что после драки один из участников конфликта зашёл к ним в заведение и попросил вызвать скорую — у него оказалось вывихнуто плечо.

В полиции также зафиксировали звонок с места происшествия.

— Звонок поступал, но на момент приезда никакой драки не обнаружено. Опросили охранника. Сообщений из больницы о пострадавших не поступало. И заявлений от возможных участников драки также не было, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.