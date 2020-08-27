8 человек пострадали в аварии под Новосибирском

В микроавтобусе находились 9 человек, в легковой машине — 1 человек. Пострадали 7 пассажиров микроавтобуса и водитель второй машины.

— Бригады медиков оказали первую помощь на месте событий и доставили пострадавших в городскую клиническую больницу, два человека получили переломы ног, остальные — ушибы различной степени тяжести. На месте продолжают работать экипажи ГИБДД, — рассказали в МЧС.

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Этой зимой на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий произошло похожее ДТП с микроавтобусом. Тогда пострадали 4 человека, одна пассажирка погибла.