27 августа четверг
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 75.54
eur 89.23
СрочноВосемь человек пострадали в ДТП

Все новости

Все новости

8 человек пострадали в аварии под Новосибирском

ДТП произошло на Северном объезде

2 361
7Обсудить

Поделиться

На месте работало МЧС

На месте работало МЧС

Утром 27 августа на Пашинском шоссе в поселке Садовом произошла серьезная авария — микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем.

— Специалисты Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России оперативно отключили автомобильные аккумуляторы, чтобы не допустить возможность возгорания электропроводки. Кроме того, сотрудники чрезвычайного ведомства произвели смыв разлитого топлива с проезжей части, чтобы из-за искры или других факторов также не произошло возгорание, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В микроавтобусе находились 9 человек, в легковой машине — 1 человек. Пострадали 7 пассажиров микроавтобуса и водитель второй машины.

— Бригады медиков оказали первую помощь на месте событий и доставили пострадавших в городскую клиническую больницу, два человека получили переломы ног, остальные — ушибы различной степени тяжести. На месте продолжают работать экипажи ГИБДД, — рассказали в МЧС.

Если вы стали свидетелем этой аварии, вы или ваши знакомые были в автомобилях — сообщите нам на почту news@ngs.ru или по редакционному номеру 8 923 157-00-00 через Whats App или Telegram.

Этой зимой на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий произошло похожее ДТП с микроавтобусом. Тогда пострадали 4 человека, одна пассажирка погибла.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПМЧСавария
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!