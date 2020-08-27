Новосибирская область получила 800 миллионов на детские выплаты

Новосибирская область получила 804,8 млн рублей из федерального бюджета на выплату малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет .



— Новосибирской области выделяется дополнительно из Резервного фонда Правительства России 804,8 млн рублей, таким образом общая сумма поддержки из Резервного фонда составит 2 млрд 448 млн рублей, — заявил первый заместитель Председателя Государственной думы Александр Жуков.

