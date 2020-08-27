Новосибирская область получила 800 миллионов на детские выплаты

Новосибирская область получила
— Новосибирской области выделяется дополнительно из Резервного фонда Правительства России
В области уже около 90 тысяч детей получили поддержку. Размер выплаты в регионе — 6018,5 рубля. Право на неё имеют семьи, где доход на каждого члена семьи ниже
— Еще одна мера государственной поддержки касается безработных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей. Размер доплаты — 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Данной мерой поддержки уже воспользовались более 37,5 тысячи жителей Новосибирской области, где проживает 60 тысяч детей, — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
На дополнительные выплаты по 5000 рублей на детей до 3 лет перечислено 1,4 млрд рублей. Эту выплату уже получили более 99 тысяч семей. Порядка 10 млрд рублей переведено семьям региона на единовременные выплаты на детей в возрасте до
Вчера стало известно, что Новосибирская область в сентябре получит субсидию от федерального бюджета на поддержку строительного комплекса. В бюджет НСО перечислят 980 миллионов рублей.