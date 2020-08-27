27 августа четверг
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 75.54
eur 89.23
СрочноВосемь человек пострадали в ДТП

Все новости

Все новости

Новосибирская область получила 800 миллионов на детские выплаты

Деньги выделили из Резервного фонда Правительства РФ

3 208
26Обсудить

Поделиться

Ежемесячная выплата в 6 тысяч полагается малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет&nbsp;

Ежемесячная выплата в 6 тысяч полагается малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет 

Новосибирская область получила 804,8 млн рублей из федерального бюджета на выплату малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет.

— Новосибирской области выделяется дополнительно из Резервного фонда Правительства России 804,8 млн рублей, таким образом общая сумма поддержки из Резервного фонда составит 2 млрд 448 млн рублей, — заявил первый заместитель Председателя Государственной думы Александр Жуков.

В области уже около 90 тысяч детей получили поддержку. Размер выплаты в регионе — 6018,5 рубля. Право на неё имеют семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11 738 рублей.

— Еще одна мера государственной поддержки касается безработных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей. Размер доплаты — 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Данной мерой поддержки уже воспользовались более 37,5 тысячи жителей Новосибирской области, где проживает 60 тысяч детей, — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

На дополнительные выплаты по 5000 рублей на детей до 3 лет перечислено 1,4 млрд рублей. Эту выплату уже получили более 99 тысяч семей. Порядка 10 млрд рублей переведено семьям региона на единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет.

Вчера стало известно, что Новосибирская область в сентябре получит субсидию от федерального бюджета на поддержку строительного комплекса. В бюджет НСО перечислят 980 миллионов рублей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Правительствофедеральный бюджет
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (26)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!