27 августа четверг
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 75.54
eur 89.23
СрочноВосемь человек пострадали в ДТП

Все новости

Все новости

Ещё 3 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

В отделениях реанимации находятся 43 пациента, на ИВЛ — 13

4 137
26Обсудить

Поделиться

Умерли мужчина и 2 женщины&nbsp;

Умерли мужчина и 2 женщины 

Утром 27 августа оперштаб Новосибирской области отчитался о ещё 51 новом случае коронавируса и 3 погибших.

По данным оперштаба, скончались мужчина в возрасте 55 лет и женщины в возрасте 58 и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 349 человек.

В отделениях реанимации находятся 43 человека. На ИВЛ — 13 пациентов.

Госпитализированы 22 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 973.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 451 пациент.

Официальная статистика оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в последнее время выглядит оптимистично — заболеваемость постепенно снижается. Однако полностью болезнь никуда не уходит, а Всемирная организация здравоохранения говорит о возможной второй волне распространения коронавируса.

Вчера главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал о том, в каких случаях человек может второй раз заразиться коронавирусом. По его словам, такие случаи уже есть.

На этой неделе губернатор Новосибирской области снял некоторые коронавирусные ограничения (например, разрешил открыться фитнес-центрам), но при этом продлил режим повышенной готовности в Новосибирской области до 30 сентября.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

COVID-19коронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (26)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!