Ещё 3 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

Утром 27 августа оперштаб Новосибирской области отчитался о ещё 51 новом случае коронавируса и 3 погибших .



По данным оперштаба, скончались мужчина в возрасте 55 лет и женщины в возрасте 58 и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 349 человек.



В отделениях реанимации находятся 43 человека. На ИВЛ — 13 пациентов.

Госпитализированы 22 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.