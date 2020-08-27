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«Макдоналдс» решил снова открыться на левом берегу в Новосибирске. В прошлый раз вышло не очень

Заведение откроет точку на площади Маркса на месте суши-кафе

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«Макдоналдс» заменил «Суши-Терру» в ТЦ «Версаль»

«Макдоналдс» заменил «Суши-Терру» в ТЦ «Версаль»

«Макдоналдс» снова открывается на левом берегу в Новосибирске

Сеть «Макдоналдс» откроет заведение на площади Маркса. Это вторая попытка покорить левобережную часть города, первая закончилась неудачей.

Закусочная «Макдоналдс» откроется в помещении, где до этого больше десяти лет проработало кафе «Суши-Терра» в торговом комплексе «Версаль». Внутри уже идут отделочные работы, а на дверях висит объявление об открытых вакансиях.

Сейчас у американской сети нет в левобережной части города ни одного заведения, работающего в street-формате (то есть имеющего отдельный вход с улицы). Единственный ресторан сети здесь находится в торговом комплексе МЕГА. Для сравнения, у KFC на левом берегу восемь заведений, а у «Бургер Кинга» — пять.

«Макдоналдс» уже пытался штурмовать левобережную часть города. В 2015 году на Студенческой была открыта большая закусочная сети, ставшая одновременно первым собственным заведением её сибирского франчайзи — новокузнецкой компании «ГиД». Однако менее чем через три года заведение было закрыто.

Причин тогда в компании не называли, но было видно, что посетителей у «Макдоналдса» было явно меньше, чем у конкурентов — «Бургер Кинга» и KFC, чьи точки находились фактически на другой стороне улицы. Кроме того, свою часть возможных посетителей забирали «Додо Пицца» и New York Pizza.

Ближайший прямой конкурент «Макдоналдса» работает буквально через дорогу

Ближайший прямой конкурент «Макдоналдса» работает буквально через дорогу

На новом месте, впрочем, «Макдоналдсу» тоже предстоит побороться за покупателей. Здесь так же через дорогу расположен «Бургер Кинг», а точка KFC работает в соседнем ТЦ «Фантазия». Еще по одному заведению у этих сетей есть с другой стороны площади — в ГУМе и ТРЦ «Сан-Сити».

В целом «Макдоналдс» пока проигрывает конкуренцию основным соперникам — по крайней мере, с точки зрения развития сети. У «Макдоналдса» в Новосибирске и пригородах 11 заведений, у «Бургер Кинга» — 14, а у KFC уже 27. Опережают его и местные сети быстрой еды «Солнечный день» (Подсолнухи) — 20, «Вилка-Ложка» (14).

Тем временем крупная российская ресторанная компания «Росинтер» сокращает присутствие на Новосибирском рынке. В августе прекратили работу сразу два её заведения.

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«Макдоналдс»площадь Марксафастфуд
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