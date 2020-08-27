«Макдоналдс» решил снова открыться на левом берегу в Новосибирске. В прошлый раз вышло не очень

Сеть «Макдоналдс» откроет заведение на площади Маркса. Это вторая попытка покорить левобережную часть города, первая закончилась неудачей.



Закусочная «Макдоналдс» откроется в помещении, где до этого больше десяти лет проработало кафе «Суши-Терра» в торговом комплексе «Версаль». Внутри уже идут отделочные работы, а на дверях висит объявление об открытых вакансиях.



Сейчас у американской сети нет в левобережной части города ни одного заведения, работающего в street-формате (то есть имеющего отдельный вход с улицы). Единственный ресторан сети здесь находится в торговом комплексе МЕГА. Для сравнения, у KFC на левом берегу восемь заведений, а у «Бургер Кинга» — пять.

