«Макдоналдс» решил снова открыться на левом берегу в Новосибирске. В прошлый раз вышло не очень

«Макдоналдс» снова открывается на левом берегу в Новосибирске
Сеть «Макдоналдс» откроет заведение на площади Маркса. Это вторая попытка покорить левобережную часть города, первая закончилась неудачей.
Закусочная «Макдоналдс» откроется в помещении, где до этого больше десяти лет проработало кафе «Суши-Терра» в торговом комплексе «Версаль». Внутри уже идут отделочные работы, а на дверях висит объявление об открытых вакансиях.
Сейчас у американской сети нет в левобережной части города ни одного заведения, работающего в street-формате (то есть имеющего отдельный вход с улицы). Единственный ресторан сети здесь находится в торговом комплексе МЕГА. Для сравнения, у KFC на левом берегу восемь заведений, а у «Бургер Кинга» — пять.
«Макдоналдс» уже пытался штурмовать левобережную часть города. В 2015 году на Студенческой была открыта большая закусочная сети, ставшая одновременно первым собственным заведением её сибирского франчайзи — новокузнецкой компании «ГиД». Однако менее чем через три года заведение было закрыто.
Причин тогда в компании не называли, но было видно, что посетителей у «Макдоналдса» было явно меньше, чем у конкурентов — «Бургер Кинга» и KFC, чьи точки находились фактически на другой стороне улицы. Кроме того, свою часть возможных посетителей забирали «Додо Пицца» и New York Pizza.
На новом месте, впрочем, «Макдоналдсу» тоже предстоит побороться за покупателей. Здесь так же через дорогу расположен «Бургер Кинг», а точка KFC работает в соседнем ТЦ «Фантазия». Еще по одному заведению у этих сетей есть с другой стороны площади — в ГУМе и ТРЦ «Сан-Сити».
В целом «Макдоналдс» пока проигрывает конкуренцию основным соперникам — по крайней мере, с точки зрения развития сети. У «Макдоналдса» в Новосибирске и пригородах
Тем временем крупная российская ресторанная компания «Росинтер» сокращает присутствие на Новосибирском рынке. В августе прекратили работу сразу два её заведения.