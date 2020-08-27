Артём Лоскутов рассказал, куда потратил 1,5 миллиона с продажи картины «Беларусь»

Новосибирский художник Артём Лоскутов пожертвовал 1,5 миллиона с продажи своей картины «Беларусь» белорусам, пострадавшим во время протестов.



— Перевёл 1.5 млн в два фонда. Братья беларусы, не подведите, — написал у себя на странице в Facebook художник.



Деньги пошли инициативам Support for Belarus и Belarus Solidarity Foundation.

Картина «Беларусь» выполнена в авторской технике Лоскутова и представляет собой красные полосы на белом полотне и напоминает флаг Белоруссии в 1991–1995 годах, который стал символом оппозиции в стране. Картина выполнена в авторской технике художника «дубинопись», когда краска на холст наносится резиновой дубинкой.