Появилась видеозапись ночной аварии в Первомайском районе, в которой пострадали два человека

Появилось видео массовой аварии в Первомайском районе, которая произошла вчера вечером, 26 августа . В аварии пострадали два человека, но обошлось без тяжёлых травм.



Как вчера рассказал участник массовой аварии Евгений Цветков, виновник ДТП вылетел со встречной полосы.



— Мы были в этой жести. Авария жёсткая. Встречка (автомобиль. — Прим. ред.) летела с Первомайки. У него скорость под 100 была. По касательной зацепил Hyundai Solaris и отлетел в кусты. Он ещё Honda CR-V зацепил, «четвёрку», автобус, фуру, ещё кого-то. Я стоял вторым. В меня летело колесо от «Хонды». Меня чудом не зацепило. Увернулся, — рассказывает участник аварии.

