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Появилась видеозапись ночной аварии в Первомайском районе, в которой пострадали два человека

Столкнулось 7 автомобилей

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По словам очевидцев, виновник аварии был сильно пьян

По словам очевидцев, виновник аварии был сильно пьян

Появилось видео массовой аварии в Первомайском районе, которая произошла вчера вечером, 26 августа. В аварии пострадали два человека, но обошлось без тяжёлых травм.

Как вчера рассказал участник массовой аварии Евгений Цветков, виновник ДТП вылетел со встречной полосы.

— Мы были в этой жести. Авария жёсткая. Встречка (автомобиль. — Прим. ред.) летела с Первомайки. У него скорость под 100 была. По касательной зацепил Hyundai Solaris и отлетел в кусты. Он ещё Honda CR-V зацепил, «четвёрку», автобус, фуру, ещё кого-то. Я стоял вторым. В меня летело колесо от «Хонды». Меня чудом не зацепило. Увернулся, — рассказывает участник аварии.

На коротком ролике с видеорегистратора видно, как машина вылетает на противоположную полосу и задевает две машины. По словам очевидцев, виновник аварии был сильно пьян.

Из-за аварии собралась большая пробка на Первомайской. Кроме того, движение осложнилось сильным дождем, который накрыл город вчера.

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