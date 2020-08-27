Новые задержания и избиение в автозаке, попавшее на видео: в Минске продолжились протесты

В среду, 26 августа, в Минске вновь начали задерживать протестующих. Местные жители, не довольные результатами выборов и насилием со стороны силовиков, вышли на площадь Независимости. По распоряжению белорусских госорганов качество связи в Минске вновь ухудшилось.
Вечером за мирными демонстрантами приехал ОМОН. Протестующих начали теснить с площади, часть окружили. Несколько десятков человек погрузили в автозаки.
Самые жуткие задержания проходили в первые дни протестов. 48-летний житель Минска Денис Германов смог снять на видео, как его задерживали 10 августа, а после ОМОН избивал протестующих в автозаке. Мужчина рассказал, что за сутки его избили три раза: при задержании, в автозаке и в изоляторе.
Некоторых участников протестов до сих пор не отпустили. В среду на площади Независимости собравшиеся кричали: «Выпускай!».
Во время разгона протестующих силовики заблокировали около людей в Красном костеле. Очевидцы сообщали, что там от ОМОН спрятались около сотни человек. Силовики заблокировали все двери в здании. Епископ Юрий Кособуцкий заявил протест по поводу действий силовиков.
А так выглядел конфликт ОМОНа с 73-летней жительницей Минска Ниной Багинской. Женщина вышла с бело-красно-белым флагом. Который у нее отобрали силовики. Она пыталась забрать его обратно.
А старший вице-президент IT-гиганта EPAM (американская компания, резидент Белорусского парка высоких технологий и крупнейший мировой производитель ПО, — Прим.ред.) Максим Богрецов ушел в бессрочный отпуск и присоединился к Координационному совету белорусской оппозиции.
Протесты продолжаются восемнадцатый день. 9 августа Александр Лукашенко, по официальным данным, победил оппозиционного лидера Светлану Тихановскую: 80% против 10%. Белорусы вышли на улицы и встретили вооруженное сопротивление. Тысячи человек были задержаны и избиты.