«Мы были в этой жести»: В Первомайском районе столкнулись бензовоз, маршрутка и пять легковушек

Вечером в среду, 26 августа, на Первомайской улице в Новосибирске произошло массовое ДТП — столкнулись семь транспортных средств. В аварии, как сообщила инспектор группы пропаганды региональной госавтоинспекции Ольга Ларионова, пострадали два человека, но обошлось без тяжёлых травм.
По словам очевидцев, в результате аварии оказалось перекрыто движение по улице Первомайской, 236/1 в направлении микрорайона Весенний.
— У меня сестра пострадала, она ехала на Honda CR-V. Сработала подушка безопасности, но чувствует она себя не сильно хорошо. Голова болит, — рассказала Ольга Климова.
По словам родственницы пострадавшей, виновник массового ДТП был пьян и буквально летел по встречке.
— «Хонду» сестры зажало между бензовозом и другой машиной. Она третья ехала. Пьяный на встречку летел, — описывает ситуацию Ольга в беседе с НГС. По её словам, в итоге лихач оказался в кювете.
Ещё один участник массовой аварии Евгений Цветков двигался в потоке машин на Toyota Highlander.
— Мы были в этой жести. Авария жёсткая. Встречка (автомобиль. — Прим. ред.) летела с Первомайки. У него скорость под 100 была. По касательной зацепил Hyundai Solaris и отлетел в кусты. Он ещё Honda CR-V зацепил, «четвёрку», автобус, фуру, ещё кого-то. Я стоял вторым. В меня летело колесо от «Хонды». Меня чудом не зацепило. Увернулся, — рассказывает участник аварии.
Также из-за аварии 23 августа оказалась перекрыта трасса в Новосибирской области. Тогда прицеп оторвало от тягача.