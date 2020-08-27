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«Мы были в этой жести»: В Первомайском районе столкнулись бензовоз, маршрутка и пять легковушек

Из-за аварии на этом участке перекрыли движение

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Авария парализовала движение на Первомайской улице

Авария парализовала движение на Первомайской улице

Вечером в среду, 26 августа, на Первомайской улице в Новосибирске произошло массовое ДТП — столкнулись семь транспортных средств. В аварии, как сообщила инспектор группы пропаганды региональной госавтоинспекции Ольга Ларионова, пострадали два человека, но обошлось без тяжёлых травм.

По словам очевидцев, в результате аварии оказалось перекрыто движение по улице Первомайской, 236/1 в направлении микрорайона Весенний.

В аварии пострадали семь транспортных средств, включая автобус №68 и предполагаемого виновника ДТП

В аварии пострадали семь транспортных средств, включая автобус №68 и предполагаемого виновника ДТП

— У меня сестра пострадала, она ехала на Honda CR-V. Сработала подушка безопасности, но чувствует она себя не сильно хорошо. Голова болит, — рассказала Ольга Климова.

По словам родственницы пострадавшей, виновник массового ДТП был пьян и буквально летел по встречке.

— «Хонду» сестры зажало между бензовозом и другой машиной. Она третья ехала. Пьяный на встречку летел, — описывает ситуацию Ольга в беседе с НГС. По её словам, в итоге лихач оказался в кювете.

На месте работают экстренные службы

На месте работают экстренные службы

Ещё один участник массовой аварии Евгений Цветков двигался в потоке машин на Toyota Highlander.

— Мы были в этой жести. Авария жёсткая. Встречка (автомобиль. — Прим. ред.) летела с Первомайки. У него скорость под 100 была. По касательной зацепил Hyundai Solaris и отлетел в кусты. Он ещё Honda CR-V зацепил, «четвёрку», автобус, фуру, ещё кого-то. Я стоял вторым. В меня летело колесо от «Хонды». Меня чудом не зацепило. Увернулся, — рассказывает участник аварии.

По словам очевидцев, виновник ДТП был пьян и буквально летел по встречке

По словам очевидцев, виновник ДТП был пьян и буквально летел по встречке

Автомобиль предполагаемого виновника аварии улетел в кювет

Автомобиль предполагаемого виновника аварии улетел в кювет

Также из-за аварии 23 августа оказалась перекрыта трасса в Новосибирской области. Тогда прицеп оторвало от тягача.

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ДТППервомайский район Новосибирскаавария
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