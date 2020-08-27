«Мы были в этой жести»: В Первомайском районе столкнулись бензовоз, маршрутка и пять легковушек

Вечером в среду, 26 августа, на Первомайской улице в Новосибирске произошло массовое ДТП — столкнулись семь транспортных средств. В аварии, как сообщила инспектор группы пропаганды региональной госавтоинспекции Ольга Ларионова, пострадали два человека, но обошлось без тяжёлых травм.

По словам очевидцев, в результате аварии оказалось перекрыто движение по улице Первомайской, 236/1 в направлении микрорайона Весенний.