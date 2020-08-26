Молнии будут полыхать над Новосибирском в четверг, 27 августа

В четверг, 27 августа, в Новосибирске продолжит идти дождь, местами переходящий в град. Местами осадки будут сопровождаться грозами. Об этом сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Днём в Новосибирске около +20 градусов, ветер 3–8 метров в секунду. При грозе местами порывы будут достигать 13 метров в секунду.



По области также пройдут грозовые дожди. Ветер будет дуть с большей силой — до 16 метров в секунду. Утром в отдельных районах туман.

По информации центра погоды «Фобос», грозу стоит ждать в Новосибирске уже этой ночью. Пройдёт сильный дождь, переходящий в утро, при температуре воздуха около +15 градусов.