Две легковушки столкнулись у площади Маркса, пробили металлические ограждения и улетели с дороги

Вечером в среду, 26 августа, в Ленинском районе на улице Космической в районе пересечения с проспектом Карла Маркса столкнулись седан Toyota Mark II и хэтчбек ВАЗ-2112.
Автомобили пробили металлическое ограждение и вылетели с дороги. Обе машины получили серьёзные повреждения, но водители и пассажиры, по данным отдела пропаганды ОГИБДД по Новосибирску, не пострадали.
Из-за сильного ливня вечер 26 августа стал очень напряжённым для большинства автомобилистов Новосибирска. Местами пробки достигали девяти баллов.