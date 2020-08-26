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Две легковушки столкнулись у площади Маркса, пробили металлические ограждения и улетели с дороги

В машинах находились несколько человек

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Автомобили получили серьёзные повреждения

Автомобили получили серьёзные повреждения

Вечером в среду, 26 августа, в Ленинском районе на улице Космической в районе пересечения с проспектом Карла Маркса столкнулись седан Toyota Mark II и хэтчбек ВАЗ-2112.

Автомобили пробили металлическое ограждение

Автомобили пробили металлическое ограждение

Автомобили пробили металлическое ограждение и вылетели с дороги. Обе машины получили серьёзные повреждения, но водители и пассажиры, по данным отдела пропаганды ОГИБДД по Новосибирску, не пострадали.

Из-за сильного ливня вечер 26 августа стал очень напряжённым для большинства автомобилистов Новосибирска. Местами пробки достигали девяти баллов.

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авариядтпплощадь Маркса
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