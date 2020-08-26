Две легковушки столкнулись у площади Маркса, пробили металлические ограждения и улетели с дороги

Автомобили пробили металлическое ограждение и вылетели с дороги. Обе машины получили серьёзные повреждения, но водители и пассажиры, по данным отдела пропаганды ОГИБДД по Новосибирску, не пострадали.

Из-за сильного ливня вечер 26 августа стал очень напряжённым для большинства автомобилистов Новосибирска. Местами пробки достигали девяти баллов.