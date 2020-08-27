Комиссия Росгосцирка собрала документы на новосибирский цирк — их отправят в следственный комитет

По поводу сегодняшней ситуации в Новосибирске глава Росгосцирка Владимир Шемякин заявил, что исполнительным директором новосибирского филиала назначен Иван Коблик, а в цирке прошла проверка.



— Во время пандемии в Росгосцирке было создано ревизионное управление, и один из цирков, куда оно поехало в первую очередь, — новосибирский. Более вопиющего безобразия сложно было где-то найти. Все собранные материалы будут переданы в Следственный комитет, — ответил на вопрос корреспондента НГС генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин.



Шемякин добавил, что состояние здания новосибирского цирка «удручающее» и что с этим ещё предстоит разобраться.



Когда цирки начнут работать



Что касается начала работы цирков по стране, в Росгосцирке надеются, что это произойдёт осенью. Пока для цирковых выступлений открыты только 4 города, в то время как необходимо дождаться открытия хотя бы 10, чтобы запустить конвейер в выступлениях.



В период вынужденного простоя, заметили в Росгосцирке, на все 38 стационарных цирков в стране и 5 цирков-шапито ежедневно на все расходы тратилось 10 миллионов рублей.

