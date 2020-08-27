Комиссия Росгосцирка собрала документы на новосибирский цирк — их отправят в следственный комитет

На новосибирский цирк собрали документы для Следственного комитета
Руководство Росгосцирка собрало документы на новосибирский цирк, чтобы передать их в Следственный комитет. Об этом стало известно во время пресс-конференции в московском пресс-центре ТАСС по поводу начала цирковой деятельности, новых программ и ситуации в цирках на местах.
Ситуация в новосибирском цирке
Напомним, что конфликт между директором новосибирского цирка Сергеем Шабановым и руководством Росгосцирка начался в 2019 году. Директор цирка в Новосибирске рассказал СМИ о «махровой коррупции», которая, по его мнению, существует в цирковой системе, а в марте 2020 года пригрозил закрыть цирк из-за плачевного состояния здания и рассказал, что отправил письма президенту России, генпрокурору и в другие органы. Московское цирковое руководство в ответ на громкие заявления Шабанова обвиняло его в непрофессионализме и некомпетентности.
По поводу сегодняшней ситуации в Новосибирске глава Росгосцирка Владимир Шемякин заявил, что исполнительным директором новосибирского филиала назначен Иван Коблик, а в цирке прошла проверка.
— Во время пандемии в Росгосцирке было создано ревизионное управление, и один из цирков, куда оно поехало в первую очередь, — новосибирский. Более вопиющего безобразия сложно было где-то найти. Все собранные материалы будут переданы в Следственный комитет, — ответил на вопрос корреспондента НГС генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин.
Шемякин добавил, что состояние здания новосибирского цирка «удручающее» и что с этим ещё предстоит разобраться.
Когда цирки начнут работать
Что касается начала работы цирков по стране, в Росгосцирке надеются, что это произойдёт осенью. Пока для цирковых выступлений открыты только 4 города, в то время как необходимо дождаться открытия хотя бы 10, чтобы запустить конвейер в выступлениях.
В период вынужденного простоя, заметили в Росгосцирке, на все 38 стационарных цирков в стране и 5 цирков-шапито ежедневно на все расходы тратилось 10 миллионов рублей.
На новый сезон Росгосцирк приготовил уже 12 оригинальных программ, правда, после открытия региональных филиалов почти во всех городах продолжат работу старые представления, которые не успели завершиться весной из-за пандемии.
Новосибирский цирк пока ещё не открыт, как и многие другие развлекательные заведения. Пока последнее карантинное послабление губернатора Андрея Травникова коснулось только фитнес-центров, которые открылись на этой неделе.