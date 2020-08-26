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Новосибирск заливает дождём — город встал в многокилометровых пробках

Максимальную нагрузку испытывают магистрали и мосты

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Пробка собралась и на площади Калинина

Пробка собралась и на площади Калинина

Из-за дождя Новосибирск застрял в пробках

Вечером в среду, 26 августа, Новосибирск встал в длинных пробках во время сильного ливня.

Авария на улице Гоголя недалеко от пересечения с Ипподромской

Авария на улице Гоголя недалеко от пересечения с Ипподромской

Повышенную нагрузку испытывает Красный проспект от кинотеатра Маяковского до площади Калинина. Также загружена пересекающая её улица Дуси Ковальчук при движении в сторону улицы Ипподромской.

Авария на Димитровском мосту

Авария на Димитровском мосту

Одни из самых сильных заторов наблюдаются на участке от пл. Кондратюка в сторону Димитровского моста по проспекту Димитрова. Дорожная ситуация здесь осложнена ДТП. Также сильно загружена улица Орджоникидзе и отрезок улицы Кирова от «Глобуса» при движении в сторону ГПНТБ.

Если вы стоите в пробке — присылайте фотографии самых загруженных дорог в Новосибирске нам в редакцию по телефону +7 923 157-00-00 или через мессенджеры WhatsApp, Viber или Telegram. Или отправляйте фото в Директ нашего инстаграма (это очень просто и удобно): наша страничка @ngs_news, вот ссылка.

Пробки достигали сегодня 8 баллов

Пробки достигали сегодня 8 баллов

Новосибирск часто встает в пробках. 25 августа проезд по Октябрьскому мосту был затруднен из-за массового ДТП. 22 августа машины буквально плыли по Фабричной улице из-за ливня.

О том, как долго ещё в городе будут идти дожди, НГС сообщал ранее.

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