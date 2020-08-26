Новосибирцы носят самые длинные бороды в России — посмотрите, каких красивых бородачей мы нашли

Федеральная сеть барбершопов BORODACH выяснила, какую длину бороды предпочитают жители городов-миллионников. По мнению исследователей, новосибирцы носят самые длинные бороды в России.



Согласно данным, которые приводит сеть, новосибирцы предпочитают длину 6,3 см. На втором месте суровые челябинские мужчины с бородой длиной 5,8 см, на третьем — Санкт-Петербург, там клиенты барбершопов стригутся под 5,2 см. На последнем месте оказался Ростов-на-Дону, где средняя длина бороды составила 2,3 см.

— Мы проанализировали данные из нашего мобильного приложения BORODACH с услугой «Вызов барбера на дом», статистику посещений наших барбершопов в регионах и выяснили, бороду какой длины предпочитают в миллионниках, — сообщает сайт компании.

