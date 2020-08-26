Новосибирцы носят самые длинные бороды в России — посмотрите, каких красивых бородачей мы нашли

Новосибирск возглавил рейтинг городов с длиннобородыми жителями
Федеральная сеть барбершопов BORODACH выяснила, какую длину бороды предпочитают жители городов-миллионников. По мнению исследователей, новосибирцы носят самые длинные бороды в России.
Согласно данным, которые приводит сеть, новосибирцы предпочитают длину 6,3 см. На втором месте суровые челябинские мужчины с бородой длиной 5,8 см, на третьем — Санкт-Петербург, там клиенты барбершопов стригутся под 5,2 см. На последнем месте оказался Ростов-на-Дону, где средняя длина бороды составила 2,3 см.
— Мы проанализировали данные из нашего мобильного приложения BORODACH с услугой «Вызов барбера на дом», статистику посещений наших барбершопов в регионах и выяснили, бороду какой длины предпочитают в миллионниках, — сообщает сайт компании.
Мы решили полистать «Инстаграм» и сделать подборку самых ярких новосибирских бородачей.
Кажется, мода на длинные бороды лесорубов медленно отступает, ей на замену приходят аккуратные бородки средней длины.
Несмотря на коронавирусные ограничения, многим новосибирцам всё же удалось слетать на отдых в теплые края. И даже выложить оттуда фото!
Бороду носит и воспитанник новосибирской школы хоккея Константин Окулов. Сейчас спортсмен играет за московский «ЦСКА».
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