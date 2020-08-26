В Нарымском сквере сделали новую детскую площадку — показываем 7 снимков с места развлечений

Новая детская площадка появилась в Нарымском сквере Новосибирска
В Нарымском сквере завершается строительство детской площадки, которую давно просили жители Новосибирска. Сегодня, 26 августа, во время совещания журналистам продемонстрировали итоги работы.
— Мы дали полномочия «Горзеленхозу». У них ничего раньше не могло размещаться на территориях скверов. Сейчас объект уже на стадии завершения — открыть площадку планируют к 1 сентября, — пояснила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.
— Три миллиона рублей из городского бюджета стоила реализация проекта. На этой неделе мы работы завершим. Основные работы уже сделаны. Осталось доложить буквально 20% резинового покрытия, как сейчас нормы безопасности требуют, повесить качели — и площадка готова, — рассказал начальник управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадим Полещук.
На площадке будут трое качелей для малышей, двое двойных качелей для ребят постарше, горка, деревянные и веревочные лазалки, семь лавочек и песочница — о ее сохранении особенно просили родители, гуляющие здесь с детьми.
— Песочницу попросили настойчиво бабушки, мамы, мы пошли навстречу, поэтому она у нас будет, — добавил Вадим Полещук.
Лазалки сделаны из стволов специального североамериканского дерева робиния (акация), прочного, износостойкого, устойчивого к влаге и низким температурам. Его не нужно обрабатывать, при этом срок эксплуатации такого дерева намного больше, чем у любых других, пригодных для детских площадок. Было решено в одном из главных скверов города заменить пластик экологичной древесиной.
Специалисты «Горзеленхоза» на совещании рассказали, что хотят оставить сквер тихой природной зоной в центре города, поэтому ставить здесь батуты или возводить спортивную площадку не собираются. Сквер оставят для прогулок и зон уединения. Максимум, что здесь появится — площадка для воркаута.
По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в дальнейшем планируется благоустройство не только самого сквера, но и прилежащих к нему территорий.
— Мы планируем благоустраивать территорию со стороны улицы Челюскинцев, которая сегодня хаотично используется в качестве парковки. Ну и противоположная сторона за Челюскинцев — была юридическая борьба за сохранения права распоряжаться этим участком, где всегда был сквер. Мы вернули эту землю в собственность муниципалитета и планируем использовать ее тоже как часть Нарымского сквера. Это непривычно, но это известная в мировом масштабе практика. Дизайн-проект в завершающей стадии, можно уже обсуждать его и принимать решение, — рассказал о дальнейших планах мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Одна из главных проблем — отсутствие стационарного общественного туалета в сквере.
— Один из инвесторов несколько лет не исполняет договор. Он в свое время получил разрешение и возможность на застройку, построил кафе на территории сквера, запустил. По договору они должны были вернуть Новосибирску общественные туалеты. Они сделаны, но организация посчитала возможным их не возвращать. Мы два года судились, в начале этого лета выиграли, помогали приставу — нам было оказано максимальное юридическое сопротивление, в ответ организация отказывает в подключении к коммуникациям.
Теперь задача подключиться к ним. Однако в этот летний период сделать это не получилось из-за конфликтов и непонимания.
— Я не снимаю ответственности с муниципалитета, мэрии, это поручение действует управления благоустройства и Горзеленхоза, который отвечает за деятельность этого сквера, продолжить эту работу и в конце концов оборудовать общественные туалеты. По крайней мере, к следующему сезону мы должны это сделать, потому что вопрос крайне важен.
Еще зимой мэрия Новосибирска предложила сибирякам проголосовать и выбрать, что нужно сделать с пустующей территорией возле Нарымского сквера со стороны улицы Челюскинцев. Горожане должны были решить, что там будет — платная парковка или зеленая зона.
В Новосибирске планируют создать еще один новый парк — рядом с рекой 1-я Ельцовка. Интересно, что по площади он сможет конкурировать с Михайловской набережной: ее площадь — 18 га, а площадь парка у 1-й Ельцовки может составить примерно 13,3 га. На этой территории могут сделать освещение, дорожки и пару пешеходных мостов.