В Нарымском сквере сделали новую детскую площадку — показываем 7 снимков с места развлечений

На площадке будут трое качелей для малышей, двое двойных качелей для ребят постарше, горка, деревянные и веревочные лазалки, семь лавочек и песочница — о ее сохранении особенно просили родители, гуляющие здесь с детьми.

— Песочницу попросили настойчиво бабушки, мамы, мы пошли навстречу, поэтому она у нас будет, — добавил Вадим Полещук.